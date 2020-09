Indbrudstyv brød ind i villa på en lørdag

At det var lørdag, og mange formentlig var hjemme, holdt tilsyneladende ikke en tyveknægt tilbage fra at begå indbrud i en villa på Platanvej i Frederikssund.

Gerningsmanden kom ind i huset ved at bryde et vindue op til soveværelset i tidsrummet mellem klokken 12 og 18, skriver Nordsjællands Politi i et uddrag af døgnrapporten, hvor det også fremgår, at det ikke er opgjort endnu, hvad der er stjålet.