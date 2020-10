Indbrudstogt i Skibby

På et tidspunkt lørdag aften mellem klokken 17.30 og 21.15 har tyve knust et køkkenvidue til en villa på Jernhøjvænge. På den måde er de kommet ind i huset, og de er forsvundet med tre bærbare computere.

Mellem fredag morgen og søndag eftermiddag har tyve begået indbrud i en villa på Damgårdsvej. Her er de kommet ind i huset ved at bryde et soveværelsesvindue op. Der er blandt andet stjålet smykker.

Mellem fredag morgen og søndag aften har der været indbrud i Egeparken. Her er tyvene også kommet ind ved at bryde et vindue op. Her er stjålet kontanter.