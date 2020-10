Der er stjålet to fjernsyn og to PlayStation 4 fra Frederikssund Private Realskole. Foto: Kenn Thomsen

Indbrud på privatskole

Klokken 03.13 natten mellem mandag og tirsdag blev det anmeldt, at der havde været indbrud på Frederikssund Private Realskole på Tværstæde i midtbyen.

Pedellen var klokken 03.00 blevet adviseret om, at alarmen på skolen var gået, og ved pedellens ankomst kunne han konstatere, at alarmen var gået, fordi der havde været indbrud.

Under indbruddet var der blevet stjålet to fjernsyn og to PlayStation 4.