Et firma på Elsenbakken har haft ubudne gæster i værkstedet. Foto: Kenn Thomsen

Indbrud i værksted

Klokken 01.55 natten mellem mandag og tirsdag blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en virksomheds værksted på Elsenbakken i Frederikssund.

En politipatrulje kørte til stedet, hvor det dog ikke var muligt at finde de formodede gerningspersoner. Patruljen kunne konstatere, at de ukendte gerningspersoner havde tiltvunget sig adgang til stedet ved at opbryde en dør.