Indbrud i værksted

På et tidspunkt mellem tirsdag klokken 16.30 og onsdag klokken 07.45 blev der begået indbrud i et værksted hos en virksomhed på Kocksvej i Frederikssund.

Ukendte gerningspersoner tiltvang sig adgang til stedet ved at opbryde et vindue, formentlig med et koben.