Det er blevet sværere at være indbrudstyv , afslører tallene fra Nordsjællands Politi. En del af årsagen er dog corona, der har betydet, at mange har arbejdet hjemme. Foto: Adobestock Photo Foto: Ricardo Reitmeyer/ricardoreitmeyer - stock.adobe.c

Send til din ven. X Artiklen: Indbrud er faldet med 29 procent i Frederikssund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrud er faldet med 29 procent i Frederikssund

Mange hjemmearbejdende i corona-året har gjort livet surt for tyvene

Frederikssund - 11. december 2020 kl. 09:18 Kontakt redaktionen

2020 har på mange måder været et anderledes år, og det gælder også, når man ser på antallet af indbrud i privat beboelse i Nordsjælland.

Læs også: Egedal eneste kommune uden fald i indbrud i år

Her viser de seneste tal, at der i år er markant færre borgere, som er kommet hjem til et gennemrodet hus og har mistet deres ejendele.

De største fald er sket i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Helsingør, Hillerød, Rudersdal og Halsnæs Kommuner, hvor antallet af anmeldte indbrud ligger mellem 37 og 49 procent lavere end i 2019.

Egedal Kommune har som den eneste kommune oplevet en stigning i tallene på to procent.

61 færre indbrud i år "Det er positivt at se, at borgerne i Frederikssund Kommune ikke i nær så høj grad har været ramt af indbrud i år. I forhold til sidste år er der sket et fald på 29 procent, som omregnet betyder, at der indtil nu har været 61 færre indbrud i år," siger politidirektør Jens-Christian Bülow i en pressemeddelelse fra Nordsjællands Politi.

De laveste antal anmeldte indbrud er registreret i april, maj og juni, hvor mange borgere arbejdede hjemme på grund af covid-19-situationen. Og selvom tallene for de øvrige måneder er højere end forårsmånederne, ligger de alligevel for de fleste måneders vedkommende mærkbart under tallene for samme måneder sidste år.

De mange, som det meste af 2020 har holdt sig mere hjemme end normalt, har givet indbrudstyvene sværere vilkår. Samtidig betyder lukkede grænser, at politiet i forhold til andre år har oplevet færre omrejsende kriminelle.

Som en del af arbejdet med at nedbringe antallet af indbrud i privat beboelse tilbyder politiet rådgivning om indbrudssikring til grundejerforeninger samt til borgere, som har haft to eller flere indbrud inden for samme år.

Alle borgere, der har haft indbrud i privat beboelse tilbydes derudover en gerningsstedsundersøgelse, som kan gøre det muligt for politiet at knytte en indbrudstyv til et givent indbrud, også selvom tyven ikke bliver taget på fersk gerning.

Endelig analyserer Nordsjællands Politi, hvor indbruddene i politikredsen sker samt forventes at ske og planlægger deres patruljering ud fra det.

Gode råd fra politiet Nordsjællands Politi anbefaler også, at man med et par tænd-og-sluk ure sørger for, at der automatisk bliver tændt og slukket lys i forskellige dele af boligen. På den måde ser det ud som om, man er hjemme, og det gør boligen mindre udsat for indbrud.

Hvis man gerne vil gøre noget ekstra, kan man også installere udendørs lys og bevægelsessensorer. Det gør det sværere for tyven at snige sig ind på grunden, og samtidig bliver det lettere for naboerne at se, hvis der er ubudne gæster. jesl