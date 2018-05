Ildsjæl indstillet til Fællesskabsprisen

For 5. år i træk bliver Fællesskabsprisen, som er en hyldest til én eller flere, som gør en særlig indsats for fællesskabet, uddelt.

Selv kendte Eva Riishede slet ikke til prisen, før det for nylig gik op for hende, at hun er indstillet til at vinde den.

- Jeg er nok en meget ydmyg person, og jeg er jo bare med til at arrangere Triatlon Til Fordel For Børn, fordi jeg godt kan lide det, og jeg synes, at vi forsøger at samle penge ind til gode formål. Men jeg er da dybt beæret over at være indstille til prisen, tilføjer Eva Riishede.