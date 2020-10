Ild i idrætshal formentlig påsat

Heldigvis var det en meget lille brand, der ikke nåede at udvikle sig. Redningsfolkene kunne ved ankomsten konstatere, at der var ild i en t-shirt, som lå på gulvet inde i idrætshallen. Det havde udløst brandalarmen, og ved ankomsten kunne brandvæsenet også glæde sig over, at idrætsfolk i hallen allerede havde fået trampet ilden ihjel, og at ilden dermed ikke havde nået at sprede sig.