Ikonmalerier af Maria med barnet

- For mig er ikonmaling en påmindelse om, at der intet er at frygte. Under arbejdet med en ikon kommer jeg i kontakt med den spirituelle side af mig selv og af livet, og der åbnes for forbindelsen til for eksempel Kristus og Jomfru Maria. Ikonen minder mig om Guds kærlighed til os alle, uden begrænsninger - altid, og det er en fantastisk hjælp at have i tider der kan synes svære, siger hun om sit arbejde i en pressemeddelelse.