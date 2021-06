Ved Idrætsbyen er der allerede bygget svømmehal, anlagt kunstgræsbane ligesom aktivitetspladsen også snart bliver færdig. Men padelbanerne må vente lidt endnu. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ikke udsigt til padel foreløbig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ikke udsigt til padel foreløbig

Uvist, hvornår der kommer padel til Frederikssund, for flere idrætsklubber venter på nye eller forbedrede faciliteter

Frederikssund - 09. juni 2021 kl. 10:10 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

De står i kø. Folk som er ellevilde med at spille padel, Danmarks hurtigst voksende sportsgren lige nu. Faktisk er der så stor interesse, at klubberne mange steder i landet ikke kan indfri folks iver efter at komme i gang, ganske enkelt fordi der mangler baner.

Det er blandt andet tilfældet i Frederikssund. Medlemmerne er der, omkring 200, men banerne mangler. Og endnu er der ikke noget konkret tidspunkt for, hvornår man kan svinge battet, det fortæller Jesper Wittenburg (A), formand for Fritids- og Kulturudvalget i Frederikssund Kommune;

"Flere idrætsklubber i Frederikssund mangler faciliteter, eller også trænger de til en gevaldig opgradering af de eksisterende faciliteter. Derfor kan vi ikke sige, hvornår der kommer padelbaner i Frederikssund."

Jesper Wittenburg nævner Brydeklubben Viking, som har ventet på et kampsportcenter i henved 10-15 år. Oprindelig var planen, at det skulle have ligget i Vinge.

"Af respekt for dem som har ventet længe, skylder vi, at vi prioriterer dem," siger Wittenburg og fortsætter;

"Planen er, at vi skal genbesøge Idrætsbyen, og så skal vi have møde om det i Idrætsrådet. Her skal vi have snakket om, hvad vi vil, og hvilken vej vi skal gå. Vi drøfter næste step hen over sommeren, og på baggrund af det beslutter vi, hvad vi skal. Det er selvfølgelig surt for dem som vil spille padel. Men det handler om ordentlighed. Der står rigtig mange i kø."

Drøftelsen kommer ifølge Wittenburg til at løbe hen til i september.

"Alle stemmer for, at vi skal have padel til Frederikssund, ligesom alle synes, vi skal have gode faciliteter til bueskytter og brydeklub, det hele handler om i hvilken rækkefølge, det skal prioriteres," understreger Wittenburg. I Frederikssund Kommune er der allerede etableret to padelbaner i Jægerspris, og to baner er under opførelse i Skibby.