Idrætsfolk blev hyldet med priser

- Traditionen tro flytter denne fest hvert år, og i år er vi her i Møllegaardhallen, og det er kun godt, for det er med til, at vi kan få øjnene op for mangfoldigheden. Derudover er det også vigtigt for mig at sige, at det er så dejligt, at vi stadig kan samles for at hylde de store indsatser af alle de atleter, trænere, hjælpere og forældre, der arbejder ude i foreningerne, selvom vi lige nu skal spare mange penge på området, sagde hun.