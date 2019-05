Idrætsfestival i westernstil

- Formålet med festivalen er blandt andet at få flere til at interessere sig for idræt og bevægelse, og ud over fysisk sundhed handler det også om at give mulighed for socialt tilhørsforhold og netværk, som er virkelig vigtigt, fordi brugere af psykiatrien har en tendens til at blive isoleret, forklarede Jonas Hviid, der tilføjede, at der er en stor rummelighed hos IF Vikingerne, som tager sig godt af nye.