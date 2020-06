Se billedserie Forsvarsminister Trine Bramsen (S), præsident Maria Reumert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening og major Morten Malthe Pedersen tager turen over skydeterrænet for at tale om, hvordan de bedst sikrer større biodiversitet af planter og dyr på Forsvarets areal i Jægerspris. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Idé om at sætte vilde heste og bisoner fri i skydeterræn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idé om at sætte vilde heste og bisoner fri i skydeterræn

Frederikssund - 12. juni 2020 kl. 18:22 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvarets øvelsesterræner skal være grønne og bæredygtige. Derfor mødtes forsvarsminister Tine Bramsen (S) og præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding fredag formiddag på skydeterrænet i Jægerspris. Her talte de blandt andet om at sætte kvæg, bisoner og vilde heste ud på skydeterrænet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Man får den bedste natur ved at lade naturen pleje sig selv. Ved at lade store dyr afgræsse områderne. Det skaber biodiversitet. Det vil være oplagt at sætte kvæg, bisoner, vilde heste og måske vildsvin ud på arealer som skydeterrænet her, sagde Maria Reumert Gjerding.

- Det lyder godt. Er der et enkelt dyr, der bliver ramt af en kugle, må jeg som forsvarsminister tage ansvaret for det. Hvis det skaber større biodiversitet med store græssende dyr på et skydeterræn som dette, er det absolut en ide, jeg vil kigge nærmere på, svarede Trine Bramsen.

Major Morten Malthe Pedersen er garnisonskommandant på Jægerspris Skydeterræn. Han er selv naturinteresseret. Han førte Trine Bramsen og Maria Reumert Gjerding hen over det åbne skydeterræn og ned til Isefjorden. Undervejs fortalte han med ildhu om den nuværende mangfoldighed af planter og dyr på forsvarets arealer i Jægerspris.

- I mine 12 år på skydeterrænet har jeg kun set et styk råvildt blive ramt af en kugle. Dyr flytter sig, når der er larm, beroligende han minister og præsident.

Men før man ser vilde heste, bisoner og andre dyr græsse på skydeterrænet i Jægerspris, går der nogle år. Hvis dyrene da nogensinde kommer. Det er endnu kun et forslag.

På turen fortalte forsvarsminister Trine Bramsen, at hendes ønske for forsvarets øvelsesterræner er to-delt. Hun ønsker at skabe større biodiversitet på forsvarets øvelsesterræner landet over. Herunder på skydeterrænet i Jægerspris. Til gavn for miljøet, naturen og kloden. Dertil ønsker Trine Bramsen også at udvide arealet af øvelsesterræner landet over ved at opsige aftaler med nogle af de landmænd, der forpagter og dyrker en del af Forsvarets jord.

Så Forsvaret får sin egen jord tilbage og dermed mere jord at boltre sig på. Det gavner også naturen, idet øvelsesterræn som oftest har et rigt plante- og dyreliv. Modsat landbrugsmarker, hvor der gødes og ofte også sprøjtes.

- Dertil kommer, at Forsvaret udvides, og at vi har brug for mere øvelsesterræn. Også øvelsesterræn hvor vi kan plante skov, da moderne soldater også har brug for at træne kamp i skove, forklarer Trine Bramsen.

I Jægerspris ejer Forsvaret 652 hektar jord. Derudover lejer Forsvaret cirka 500 hektar af Kong Frederik den 7.'s Stiftelse. Den jord må forsvaret også træne på - samtidig med, at jorden bliver dyrket af landmænd.

Men da den jord er ejet af Kong Frederik den 7.'s Stiftelse, er det ikke jord, Forsvaret kan overtage og konvertere til rent øvelsesterræn i Jægerspris.

På turen over skydeterrænnet snakker Trine Bramsen og Maria Reumert Gjerding bredt om, hvordan øvelsesterræner kan bidrage til større biodiversitet i Danmark. Forsvaret er landets næststørste jordbesidder, så der er noget at komme efter.

- Det gode er, at de fleste øvelsesterræner allerede nu har et rigt plante- og dyreliv. Selvom Forsvaret kører med kampvogne og træner på arealerne, trives mange planter og dyr generelt godt på Forsvarets arealer, er de enige om.

Det er Trine Bramsen, der har inviteret Maria Reumert Gjerding med på spadsereturen, og hun forklarer hvorfor:

- Danmarks Naturfredningsforening ved mere om naturpleje og biodiversitet, end jeg gør som minister. Derfor vil jeg gerne have gode råd og høre, hvordan vi får den bedste biodiversitet på vores øvelsesterræner.

Maria Reumert Gjerding smiler og siger:

- Jeg er naturligvis ovenud glad for, at forsvarsministeren ønsker at prioritere naturen og biodiversiteten, og jeg ser frem til et løbende samarbejde om, hvordan det gøres bedst på Forsvarets arealer. Udover at det vil være oplagt at lade store dyr som vilde heste, kvæg og bisoner afgræsse arealerne, vil det være oplagt at så flere vilde blomster, så bierne får bedre vilkår. Blandt flere ting, siger hun.

- I princippet vil det også være en god ide at have vildsvin på et areal som skydeterrænet. Men i praksis vil det nok være svært at hegne terrænet effektivt nok ind til, at det kan lade sig gøre, skyder hun ideen om vilde vildsvin i Jægerspris ned.