Se billedserie Helene og Anders og deres piger Lif og Nælde bor i slipstrømmen af hippietiden i storkolletivet Svanholm på Hornsherred. Foto: Kenn Thomsen

I slipstrømmen på hippietiden: Vi deler vores løn med de andre

Frederikssund - 16. juli 2021 kl. 10:06 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Helene og Anders Sørensen og deres børn bor på storkollektivet Svanholm ved Skibby på Hornsherred. I skønne landlige omgivelser og i slipstrømmen af 1978 og hippietiden deler de liv, økologi og økonomi med 85 voksne og 55 børn.

Det var Anders Sørensen og tvillingepigerne Lif og Nælde, der besøgte storkollektivet på Svanholm Gods først.

Det var i foråret 2019, hvor Anders og pigerne kørte fra lejligheden i Nordvestkvarteret i Hovedstaden til Svanholm ved Skibby på Hornsherred for at se de økologiske køer blive lukket ud på friland.

- Det var en pragtfuld dag. Pigerne og jeg faldt pladask for Svanholm. Skøn natur, skønne mennesker og en helt anden og dejlig måde at leve sammen på, fortæller Anders Sørensen, 37 år og redaktør på bladet Arbejderen.

Overbeviste mor Han og Lif og Nælde gjorde i dagene efter meget for at overbevise Helene om, at de skulle flytte ind på Svanholm Gods.

- Det var langt fra København, og det lød som et stort spring. Jeg var lidt mere skeptisk, men jeg havde jo heller ikke set stedet, forklarer Helene Sørensen, 31 år og skolelærer.

Såvel Anders som Helene har tidligere boet i kollektiv med familie og venner, så tanken om at flytte ind i et kollektiv, lå dem ikke fjernt.

Søgte bolig De skrev til stedet i begyndelsen af 2020, og de blev inviteret på besøg og fik en værtsfamilie, der introducerede dem til livet på Svanholm. Så fulgte 14 dages »åben fase«, hvor alle på Svanholm kunne protestere, hvis ikke de mente, at Helene og Anders og deres børn skulle have lov at flytte ind. Ingen protesterede, og i december 2020 var der en lejlighed klar til familien Sørensen, der tog springet og flyttet ind i storkollektivet.

Her har de boet siden - i deres egen cirka 150 m2-meter store lejlighed i hovedbygningen på det gamle gods. De har fire værelser samt et stort køkken og et stort badeværelse.

Nabofamilien går ind og ud af deres dør uden at banke på. Det stortrives de med. Andre banker på, og det har de det også godt med.

Særegent kollektiv Svanholm er på mange måder et særegent kollektiv. Det blev etableret i 1978 i flower-power-tiden, og man holder fast i flere af de gamle hippie-dyder. Det er et af de eneste storkollektiver i landet, hvor beboerne har fælles økonomi. Foruden at alle beslutninger træffes på månedlige fællesmøder, hvor alle skal være enige.

Kollektivet har et fælles bankkonto, hvor alles løn går ind.

Som beboer får man udbetalt 18,5 procent af sin bruttoløn som lommepenge. Har man en løn på 32.000 kroner om måneden, får man udbetalt 5920 kroner - hvor skatten er betalt.

Spiser sammen Til gengæld køber kollektivet alt ind, så man som beboer på Svanholm kan forsyne sig med det meste - og ikke har de store udgifter.

Der spises sammen i fælleskøkkenet seks dage om ugen. Som kollektivist har man én maddag og to opvaskerdage om måneden.

Kan spise selv Vil man hellere spise for sig selv, kan man hente kød, grøntsager, kolonialvarer og mejeriprodukter og lave maden i sit eget køkken.

Sæbe, tandpasta og rengøringsmidler og et hav af andre varer indkøbes også fælles.

- Vi må tage lige så meget vi vil. I begyndelsen var vi beskedne, og vi skulle vænne os til at tage det, vi havde brug for. Modsat tager vi ikke mere, end vi har brug for. Vi er bevidste om ikke at overforbruge. Det er en del af det at bo på Svanholm, slår Helene Sørensen fast.

Lommepenge Lommepengene kan familien bruge, som de har lyst. De går til tøj, gaver, udflugter, rejser og tandlægebesøg - foruden kaffe og slik, som hver familie må afholde udgifterne til selv.

- Om vi generelt har flere lommepenge til de løse ting, end vi havde tidligere, eller om det er omvendt, kan vi ikke rigtig gennemskue, siger parret og fortæller, at de har det godt med fællesøkonomien.

Har mere tid De har det også godt med, at der er fællesspisning i fælleskøkkenet seks dage om ugen.

- Når vi kommer hjem fra arbejde, er tiden vores egen. Vi skal ikke handle ind, og vi skal ikke lave mad. Roen falder over os, og vi kan være sammen med vores børn.

- Klokken 17.30 går vi ned og spiser, og så hygger vi os en halv til en hel time med de andre på kollektivet. Det er vi blevet meget glade for, forklarer Anders Sørensen.

Natur og økologi For ham er det også naturen omkring Svanholm, der giver stedet et stort plus.

For Helene er det den gennemførte økologiske levevis, der - udover fællesskabet - giver Svanholm stort værdi.

Ingen hippier Parret sender tankerne tilbage til hippietidens 70'er-kollektiver.

- Det var her, det begyndte, og siden har det udviklet sig. Vi lever økologisk og bæredygtigt, og vi spiser sammen, lever kollektivt og har fælles økonomi.

- Svanholm er ikke en tidslomme, men et kollektiv, som følger med tiden og endda forsøger at gå forrest og vise veje til en mere bæredygtig og solidarisk måde at leve på.

- Vi er rigtig glade for at leve og bo sådan, fastslår Helene og Anders.