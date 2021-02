Lotus Palma Aurbakken, 15 år og Cecilie Norup, 15 år, går begge i 9. klasse på Trekløverskolen afd. Marienlyst : "Jeg er bare rigtig glad for, at vi har fået denne mulighed, for det har løftet os alle, der er i klassen," siger Cecilie, da Lokalavisen møder de to piger til en snak om at gå i skole under lockdown. Foto: Birigitte Masson

I skole under lockdown: Fjernundervisning er ikke altid løsningen

På Trekløverskolen afd. Marienlyst møder en gruppe elever fysisk ind til undervisning, trods lockdown. Det gælder blandt andet Cecilie og Lotus, for uden den mulighed ville de ikke kunne bestå 9. klasse, siger de

Frederikssund - 10. februar 2021

At virtuel undervisning kan være en udfordring, overrasker ikke;

'Det er svært at holde motivationen oppe'. 'Alt bliver mere besværligt, når det er over nettet'. 'Det er sværere at forstå opgaverne'. 'Der er ikke nogen at sparre med'. Disse udsagn går igen hos mange i denne tid.

På Trekløverskolen afdeling Marienlyst er en gruppe unge særligt udfordret. Det er dem, for hvem fjernundervisning er komplet uoverskueligt.

Disse elever tilbydes fysisk undervisning flere dage om ugen, noget, knap 30 elever har sagt ja tak til. To af dem er Lotus Palma Aurbakken, 15 år, og Cecilie Norup, 15 år.

Lokalavisen møder de to piger, som begge går i 9. klasse, i en pause mandag formiddag.

Selvom mandagstrætheden stadig kan spores, fortæller de med begejstring i stemmerne, at morgencafeen på skolen, og det faktum at der er lærere lige ved hånden, ikke bare er med til at få dem ud af dynerne om morgenen, det er også med til at fastholde dem i skolen.

"Man får meget mere hjælp på denne her måde, og jeg tør være meget mere på. Sidder jeg på Teams derhjemme, så tør jeg ikke sige så meget foran klassen, det tør jeg nu," siger Cecilie og fortsætter:

"Og så er det bare rart, at der er meget mere roligt her på skolen, nu hvor alle andre får undervisning derhjemme. Man kan meget bedre koncentrere sig, fordi der ikke er så mange elever," siger Cecilie. Lotus nikker:

"Ja, og så kan morgenmadscafeen få mig op om morgenen, det er ret motiverende," siger Lotus og smiler.

Alternativ undervisning Ifølge pædagogisk leder på Marienlystskolen Peter Jan Berggren Pedersen er det, når en lærer fra skolen kan se, at en elev har det svært med fjernundervisning - ikke får løst opgaver, ikke kan lide at sige noget online og ikke får logget ind på Teams, at læreren så taler med eleven og forældrene om problematikken ved fjernundervisning.

Nogle gange laves særlige aftaler og vilkår for fjernundervisning. Andre gange tilbydes alternativ undervisning på skolen i et af skolens tilbud, som er bemandet af lærere og pædagoger, som i Cecilie og Lotus' tilfælde.

"Det er vigtigt for os, at vi hele tiden har kontakt til eleverne og sikrer, at de får så godt et undervisningstilbud som overhovedet muligt. De elever, der af forskellige grunde ikke kan følge med online, er vi glade for at kunne hjælpe her på skolen", siger Peter Jan Berggren Pedersen.

For Cecilie og Lotus' vedkommende har muligheden for at møde fysisk op på skolen, været altafgørende for dem. For de er ret sikre på, at havde det ikke været for nødundervisningen, så tror de ikke, at de ville kunne bestå 9. klasse til sommer.

"Jeg har lavet mere i de seneste uger, end jeg har lavet i meget lang tid," lyder det ærligt fra Cecilie.

Med andre ord er det roen til opgaverne, den overskuelige skoledag og hjælpen fra lærere og pædagoger, som er tilknyttet nødklassen, der gør det muligt for eleverne at blive fastholdt i skolen.

"Jeg er bare rigtig glad for, at vi har fået denne mulighed, for det har løftet os alle, der er i klassen," siger Lotus.

Fakta

Over 20 elever møder ind til undervisning på Trekløverskolen afdeling Marienlyst. Det drejer sig om elever i 7,8 og 9. klasse.

På skolen bliver eleverne hver morgen mødt med morgenbrød, te og kaffe, da skolen er af den overbevisning, at det er vigtigt at skabe rare og trygge rammer og tilgodeser de enkelte elevers behov.

Skolen har tre forskellige undervisningstilbud:

Et tilbud, som indeholder tre dages undervisning og to dages praktik. Praktikken kan dog ikke gennemføres lige nu, hvor hele landet er lukket ned, så de dage bruger eleverne på lektier.

Et tilbud om onlineundervisning, som foregår på skolen med støtte fra en lærer eller pædagog, der hjælper eleverne gennem dagens program, så de får lavet de opgaver, hele klassen arbejder med i fjernundervisningen.

Et tilbud for elever med særlige behov, som kører hele året.