I dag begynder retssag om to grove overfald: Cykeltyve stak mand ned

Fire unge er tiltalt for to grove overfald ved storcenter. Et offer blev stukket ned. Et andet blev efterladt bevidstløs efter at være blevet trampet i hovedet

Frederikssund - 18. februar 2021 kl. 06:11 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Selv om de ikke engang har rundet de 20 år kan tre unge se frem til at få smidt 50 procent oven i hatten, hvis Retten i Hillerød i løbet af de kommende dage bliver overvist om, at de er skyldige i dét, de er tiltalt for. For hvis man tidligere er dømt for vold, kan straffen nemlig øges med halvdelen af dén straf, man normalt ville få for en ny voldsepisode. Og det er lige nøjagtig dén paragraf der er i spil for tre af de fire tiltalte i en sag, der begynder torsdag ved Retten i Hillerød.

Stak mand ned De tre er tiltalt for 12 oktober sidste år at begået grov vold mod en 35-årig mand, der tog de tre - samt en fjerde, der var under den kriminelle lavalder på gerningstidspunktet - på fersk gerning, da de angiveligt var i færd med at stjæle hans cykel foran Sillebroen Shoppingcenter i Frederikssund. Da manden ville ringe til politiet og vendte ryggen til reagerede de unge mænd imidlertid anderledes end ventet. I stedet for at tage flugten, gik de ifølge anklageskriftet til angreb på manden, der blev stukket med kniv adskillige gange, ligesom slag og spark mod både hoved og krop haglede nedover ham.

To gengangere To er de tre går igen i en anden del af anklageskriftet. Her er de sammen med anklageskriftets fjerde person tiltalt for at de også her uden for Sillebroen begik et "legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter." Ifølge tiltalen overfaldt de cirka en måned før det andet angreb en anden mand, der blev overdænget med slag slag og spark i både ansigtet og på kroppen, lige som de trampede på ham. Herpå kastede de en stol efter ham, og dan forsøgte at flygte, blev han indhentet, hvorpå afstraffelsen fortsatte, og først stoppede, da han lå bevidstløs på jorden efter at være blevet trampet i hovedet.

Foruden de grove overfald, omfatter anklageskriftet også flere andre tiltaler for blandt andet ulovlig våbenbesiddelse, tyveri og hærværk.