Venstre vil kæmpe for, at vi kommer i gang med Frederikssundmotorvejen fra 2022, siger folketingsmedlem Hans Andersen (V), der sammen med borgmestrene i Frederikssund og Egedal er rystede over, at regeringen tilsyneladende er parat til at lade trafikanterne nøjes med den belastede Frederikssundsvej i de næste otte-ni år.

I chok over motorvejsforhandlinger

Frederikssund - 26. juni 2021

Borgmestrene i Frederikssund og Egedal kommuner er sammen med folketingsmedlem Hans Andersen (V) rystede over, at regeringen tilsyneladende lægger op til, at Frederikssundmotorvejen først skal bygges i 2026, mens udvidelsen af Hillerødmotorvejen skal påbegyndes til næste år.

De afgørende politiske forhandlinger om Infrastrukturplan 2035 er på vej ind i sidste fase i denne weekend på Christiansborg. Her erfarer sn.dk, at regeringen prioriterer mange andre projekter før færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen - også selv om Frederikssundmotorvejen er blandt dem med det største samfundsøkonomiske afkast i landet.

- Det er et kæmpe chok for mig, at regeringen nedprioriterer Frederikssundmotorvejen. Projektet er helt klar med en 12 år gammel anlægslov og en opdateret VVM-undersøgelse. Så det er bare at tage fat. Venstre vil kæmpe for, at vi kommer i gang med motorvejen fra 2022, siger folketingsmedlem Hans Andersen (V), valgt i Frederikssundkredsen og medlem af Transportudvalget men ikke med til at forhandle.

Der kører ifølge Vejdirektoratets trafiktal 22.000 trafikanter i døgnet på Frederikssundsvej, som går gennem byerne Ølstykke og Stenløse, og bilisterne holder i lang kø i perioder af dagen. Prognoser for udviklingen siger, at der om 10 år vil køre 32.000 biler i døgnet på strækningen.

- Det er simpelthen en katastrofe, hvis Frederikssundmotorvejen først kommer i gang i 2026, og vi skal vente fem år mere. Det kan vi ikke. Trafikken vil nå at bryde helt sammen, siger Karsten Søndergaard (V), borgmester i Egedal Kommune.

En målløs Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V) er enig i, at det vil være en katastrofe at vente med de sidste 25 kilometer motorvej fra Tværvej i Måløv til Frederikssund, fordi trafikken på Frederikssundsvej er så belastet.

- Nu har vi ventet i snart 60 år på den motorvej, så det er virkelig dårligt, hvis arbejdet ikke går i gang til næste år. Regeringen har været i dialog med virksomheder i vores område og er klar over, at det vil gå ud over vækstplanerne, forklarer John Schmidt Andersen med henvisning til katalysatorvirksomheden Haldor Topsøe, der overvejer at placere en helt ny fabrik et andet sted end Frederikssund på grund af til- og frakørselsforholdene.

Folketingsmedlem Rasmus Stoklund (S), der er valgt i Frederikssundkredsen, vil ikke udtale sig, mens forhandlingerne er i gang.

- Men det er vigtigt, at vi får prioriteret Frederikssund- og Hillerødmotorvejen, gerne så hurtigt som muligt, påpeger han.