Hvert tredje firma har mistet næsten al omsætning

72 medlemsvirksomheder har medvirket, og af svarene fremgår det, at hvert tredje af dem har mistet et sted mellem 75 og 100 procent af deres normale omsætning.

- Der er ingen tvivl om, at den her krise har ramt vores erhvervsliv hårdt og pludseligt. Nogle virksomheder er meget trængte og har nærmest mistet al indtjening fra den ene dag til den anden, konstaterer Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv.

Undersøgelsen fortæller også, at coronakrisen har ramt flertallet af de adspurgte virksomheder. Hele 65 procent af firmaerne har mistet omsætning under krisen.

Hver fjerde i krise

Den alvorlige situation gør, at omkring hver fjerde virksomhed bekendtgør, at de er i problemer. De fortæller i undersøgelsen, at de enten er usikre på, om de kan fortsætte, at de er lukningstruede, eller at de allerede er lukket permanent.