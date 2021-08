Endnu er det en pløjemark, men grundsalget er i gang. For godt tre millioner kroner kan man få en 800 kvadratmeter stor grund med et nyt fritliggende parcelhus. Foto: Henrik Helmer Petersen

Hus og have til tre millioner: Jomfrueligt villakvarter tiltrækker mange

Frederikssund - 14. august 2021 kl. 18:54 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Det ligner en pløjemark, men børnefamilier står på spring. Salg af grunde i jomfrueligt villakvarter er skudt i gang.

53 grunde - hver på cirka 800 kvadratmeter - er sat til salg i et nyt villakvarter på Skibby Bakke på Selsøvej umiddelbart udenfor Skibby by.

- Og salget går allerede godt, siger ejendomsmægler Per Johansen fra Danbolig i Tune.

- Vi har solgt fem-seks af grundene på Skibby Bakke, og vi fornemmer, at der er stor interesse for at komme til at bo i det nye kvarter, supplerer han.

Klimahuse Det er byggefirmaet Klimahuse, der har købt det 106.000 kvadratmeter store areal og netop nu er ved at byggemodne området med veje og spildevandskloakker, så der kan opføres 64 parcelhuse, 4 dobbelthuse og 25 rækkehusboliger, 97 boliger i alt.

Klimahuse vil bygge nogle af husene selv. På andre grunde får man som grundkøber mulighed for at bygge sit eget hus, og man kan benytte et hvilket som helst husfirma.

Per Johansen fortæller, at de 53 først-udbudte grunde giver mulighed for begge dele.

- Man køber en grund, hvilket fem-seks familier allerede har gjort, og så kan man enten få Klimahuse til at bygge et hus, eller man kan få et andet firma til at bygge et hus, forklarer han.

Tre millioner Han oplyser, at grundene i pris ligger på mellem 800.000 og en million kroner.

- Det betyder, at man som børnefamilie vil kunne få en 800 kvadratmeter stor grund med et fritliggende splinternyt hus til en samlet pris i størrelsesordenen af 3 til 3,5 million kroner.

- Det er en meget fornuftig pris, som man får meget for. Området ligger godt. Derfor har vi store forventninger også til det fortsatte salg af grunde og boliger på Skibby Bakke, fastslår Per Johansen.

Han påpeger, at der også kommer rækkehuse i kvarteret, og at beboersammensætningen derfor bliver alsidig.

Og han skønner, at de første beboere vil kunne flytte ind i de første villaer på Skibby Bakke i begyndelsen af sommeren 2022.