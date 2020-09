Se billedserie Kronprinsesse Marys Bro blev indviet i 2019, og onsdag kan forbindelsen fejre et års fødselsdag. Foto: Vejdirektoratet

Hurra - Kronprinsessens bro fylder et år

Frederikssund - 30. september 2020 kl. 10:27

Den 30. september 2019 kørte de første bilister over Kronprinsesse Marys Bro. Dermed kan broen, og Fjordforbindelsen Frederikssund som helhed, fejre etårs fødselsdag i dag, få dage efter bilist nummer en million passerede broen. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

I dag er det et år siden, at Fjordforbindelsen Frederikssund åbnede for de første biler. Selve Kronprinsesse Marys Bro blev indviet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary den 28. september 2019, og to dage senere åbnede broen for trafik den 30. september.

Det seneste år har der i gennemsnit været 3.284 køretøjer over forbindelsen per dag, fordelt på 18 procent personbiler, 13,6 procent lastbiler og 4,4 procent motorcykler. Sammenlagt har næsten 50.000 kunder oprettet en aftale hos Fjordpay.dk, som drives af BroBizz Operator, oplyser Vejdirektoratet.

August måned var højdespringeren med flest kørte ture, med fredag den 14. august som rekorddag med 4.670 passager. Generelt lå sommermånederne over gennemsnittet, og særligt fredage og hverdage op til helligdage var det tydeligt, at mange kørte i sommerhus via forbindelsen.

Det første år i en ny forbindelses levetid er der, hvor prognoser møder virkelighed, og brugeradfærd skal matches med forventninger. Selvom der var taget højde for, at det tager tid at lære en ny rute at kende, så var ingen forberedt på, at samfundet ganske uventet blev lukket ned i foråret 2020. En situation, som drastisk ændrede trafikmønsteret, ikke bare i og omkring Frederikssund, men i hele Danmark.

Flere årtiers forventninger

For Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund, har nedlukningen af samfundet haft stor indflydelse på det første år. Men han vælger at fokusere på alt det, der lykkedes, og ikke mindst indfrielsen af et op mod 40 år gammelt ønske om at øge kapaciteten over Roskilde Fjord.

- Det er vigtigt at have historikken med i tankerne, når man ser på, hvad forbindelsen betyder for hele regionen i dag. Det er trods alt ikke længe siden, at man på en tur igennem Frederikssund måtte forvente at køre en del i kø. Trængsel var et reelt problem, uanset om man skulle over fjorden eller ej. Det er blevet betydeligt bedre i dag, uanset hvilken vej, man kører, siger Leif Tullberg i pressemeddelelsen.

I 2012 tilbød Folketinget at delfinansiere en ny bro, hvilket Frederikssund Byråd takkede ja til. Dermed startede det projekt, som i 2014 blev vedtaget i Anlægslov for Fjordforbindelsen Frederikssund, og i 2016 begyndte anlægsprojektet. Der blev afsat 650 millioner på Finansloven som statens tilskud, mens resten af de budgetterede to milliarder skulle finansieres via brugerbetaling.

Fordele for alle

- Forudsætningen for at få en ny bro var, at bilisterne selv skulle være med til at betale for den. Det er der selvfølgelig mange, som har en holdning til, og det er de i deres gode ret til at have. Men faktum er, at en stor gruppe af mennesker opnår ganske store tidsbesparelser i dag. Og som en ekstra gevinst er trængslen i Frederikssund aftaget en hel del, så det faktisk kommer alle i området til gode, uanset om de kører over broen eller ej, fortæller Leif Tullberg ifølge pressemeddelelsen.

- Når det er sagt, så skal vi selvfølgelig også se fremad, og forvalte forbindelsen ud fra de omstændigheder, som vi oplever. Når man flytter en million køreture fra Kronprins Frederiks Bro over på den nye bro, så vil der opstå ting, som man ikke kan forudsige. Derfor arbejder vi løbende sammen med vores naboer, erhvervsliv og kunder på begge sider på at levere et endnu bedre produkt i fremtiden. Det er en dialog, som vi er meget åbne for og interesserede i, lyder det fra Leif Tullberg.

I det store hele er bestyrelsesformand Leif Tullberg dog godt tilfreds med situationen, og ser lyst på fremtiden.

- Jeg kan jo ikke lade være med at smile, når jeg tænker på, hvad vi har opnået her. Folk har i dag muligheden for at vælge imellem to broer, og det betyder altså virkelig meget. Særligt for vores pendlere, som i forvejen bruger en stor del af deres tid på vejen. For nogle taler vi om en tidsbesparelse på halve og hele timer, og det kan i hvert fald mærkes. Det betyder aftaler, der kan holdes, og mere tid med familien fremfor i kø gennem byen. Og det betyder, at vi kan fortsætte den positive udvikling i vores region. Det synes jeg er en rigtig god gave, som er værd at fejre i dag, siger Leif Tullberg.

Statistik for henholdsvis Kronprinsesse Marys Bro og Kronprins Frederiks Bro kan ses på fjordforbindelsen.dk: https://fjordforbindelsen.dk/trafikant/trafiktal