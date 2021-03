Se billedserie Christine fortæller, at hun efter overfaldet var dybt chokeret. Episoden har også sat sine spor i bomuldshunden Emma, som i dag er endnu mere på vagt overfor fremmede hunde. Foto: Birgitte Masson

Hunden Emma blev angrebet af løs hund

Christines luftetur med hunden Emma i snor blev forvandlet til et mareridt, da en løs hund gik til angreb, og dens ejer gik amok

Frederikssund - 18. marts 2021 kl. 11:00 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

En ellers stille og rolig aftentur på en villavej i Frederikssund blev forvandlet til et skrækscenarie for Christine og ikke mindst hendes lille ni-årige bomuldshund Emma, der blev overfaldet af en løs hund.

Episoden fandt sted i slutningen af januar, men først nu tør Christine stå frem. Hun fortæller, at hun har brugt tid og kræfter på at komme sig over mødet med hunden og dens ejere:

"Jeg var ude at gå en aftentur med Emma i vores nye kvarter, hvor min kæreste og jeg har købt hus. Emma var i snor, da vi på vejen hjem ad Thorsvej møder en mand og en dame, der kommer gående imod os med en hund af samme race som Emma. Men den var ikke i snor," siger Christine. Hun fortæller, at hendes hund begynder at gø voldsomt, da den fremmede hund kommer løbende imod dem.

"Jeg gør snoren kort, og prøver at trække væk fra stien. Men hunden løber direkte hen mod Emma. Den anden hund gør også, og da den kommer helt hent til os, bider den sig direkte fast i min hund."

"Nej, hvor er den sur" Christine trækker sin lille hund op i selen, og i luften får hun skubbet den fremmede hund af. Alting går meget stærkt.

"Jeg står med min hund i armende, der er helt oppe at køre. Imens hopper den anden hund op ad mig."

Christine fortæller, at den fremmede mand kommer hen til hende og siger, 'din hund er godt nok aggressiv, hva'?', hvortil Christine får fremstammet, 'det beklager jeg'.

"Jeg når ikke at sige mere, for manden afbryder mig og siger, 'nej, hvor er den sur,' mens han kvæler min hund med sin ene hånd rundt om halsen på den, mens han med den anden hånd dasker hende på snuden. Hun prøver at bide ham i fingeren for at slippe fri. Jeg er fuldstændig i chok og kan slet ikke sige noget. Alting går stærkt. Men jeg husker, at jeg prøver at gå baglæns. Men manden giver ikke slip af den grund, han holder stadig om hendes hals, samtidig med at han sviner hende til. Til sidst får hun et skub på halsen, og så slipper han, og parret går videre. Kvinden, der var med, stod helt passiv under hele episoden," husker Christine.

Hun fortæller, at da hun kommer rundt om hjørnet, knækker hun sammen.

"Jeg ringer til min kæreste, og er helt chokeret. Da jeg kommer hjem, tjekker jeg Emma for bidemærker, men der er heldigvis ikke noget at se."

"Følte mig magtesløs" Men hvor der ikke er fysiske mén fra mødet med parret og den fremmede hund, så har det efterladt andre spor i Emma.

"Hun er blevet mere bange, og hun er blevet mere aggressiv end før, når hun ser andre hunde."

I dag gør Christine, hvad hun kan, for ikke at risikere at møde parret og hunden igen.

"Jeg går stadig samme rute, når jeg går aftentur med Emma, for det er tæt på, hvor vi bor. Men jeg kigger altid, om jeg kan se dem, når jeg er gået rundt om hjørnet," siger Christine, og tilføjer med sin sønderjyske dialekt:

"Jeg følte mig magtesløs og var meget bange. Parret ligner et ganske almindeligt par i fyrrerne. Umiddelbart ville jeg ikke tænke, at manden var typen, der kunne finde på at gøre det, han gjorde mod Emma."

Christina har netop fortalt om episoden på hendes Facebookvæg, og den har mange kommenteret på.

"Mange har skrevet, at jeg skulle melde det til politiet. Mange skriver også og fortæller, at de har oplevet noget lignende, hvor folk ikke har deres hund i snor. Andre har også skrevet, at de går tur med deres hund uden snor, men at de, når de ser en anden hund i snor, så tager deres i snor eller tager deres hund op. Når jeg møder hundeejere, der gør dette, kan jeg hurtigt se på ejeren, at de ikke er ligeglade med andre. Det gør mig tryg."

Hvis din hund bliver overfaldet:

At stå med en hund, der bliver overfaldet, er forfærdeligt.

Det bedste, du kan gøre, for at få overfaldshunden til at slippe sit tag, er at forsøge at få fat i begge overfaldshundens bagben og vride dem rundt, så hunden ligger på ryggen.

Det er en god idé at have en mobiltelefon med på tur - gerne med nummeret til din dyrlæge indkodet, så du så hurtigt som muligt kan få skaffet hjælp til din hund. (Husk at indkode nummer på nærmeste dyrlæge, hvis du er på ferie væk fra hjemmet).

Forsøg at få navn, adresse og telefon-/mobilnummer på ejeren af gerningshunden. Bed om dokumentation for, at personen er den, han/hun udgiver sig for (kørekort, sygesikringsbevis). Der er desværre flere og flere eksempler på, at der oplyses falsk navn og adresse. Hvis der er vidner, så bed evt. dem om at tage affære mht. indsamling af dokumentation - og sørg naturligvis for at få alle vidnernes navne og telefonnumre.

Hvis gerningshundens ejer ikke vil dokumentere, hvem vedkommende er, så prøv at iagttage så præcist som muligt, hvordan han/hun og hunden ser ud. Hvis du eller et af vidnerne har mobiltelefon med kamera, så er det naturligvis en god idé at tage nogle billeder. Og ikke mindst: Hvis vedkommende forlader stedet i bil, så noter nummeret!

Selv om man er dybt chokeret efter et sådant overfald, så er der et par ting, man skal gøre - både for sin egen og for andres skyld.

Du har ret til at politianmelde overfaldet. Anmeld sagen pr. mail via hjemmesiden www.politi.dk eller sørg for at få læst op, hvad politiet har noteret, når du er færdig med at afgive oplysninger. Det er vigtigt af hensyn til politiets mulighed for at forhindre den samme gerningshund i at foretage nye overfald. Hvis det er et uprovokeret angreb, skal overfaldshunden have et pålæg efter Hundelovens § 6 om pligt til at gå i snor og evt. bære mundkurv.

Husk også at overfaldet skal anmeldes til forsikringen. Hvis du ikke ved, hvem gerningshundens ejer er, skal sagen anmeldes til eget forsikringsselskab. Selskaberne har en fælles pulje til dækning af skader forvoldt af ukendte hunde. Læs mere her.

kilde: Dansk Kennel Klub