Arbejdet som vågekone er frivilligt, det eneste vågekonerne får dækket, er udgifterne til deres kørsel. Inge Askjær har gennemsnitligt to vågninger om måneden. Foto: Anne Lønstrup

Hun sidder vagt hos de døende

Inge Askjær har det ikke dårligt med, at døden er i rummet: "Døden er noget af det mest naturlige. Vi ved jo alle sammen, at vi skal herfra," siger hun

Frederikssund - 26. august 2021 kl. 08:38 Af Anne Lønstrup

Som vågekone sidder 72-årige Inge Askjær jævnligt lige ved siden af, når et menneske dør.

Hun er tidligere sygeplejerske og arbejdede i mange år på skadestuer og neurokirurgiske afdelinger.

"Det var barske steder, hvor der ofte skete voldsomme ting. Men jeg var jo ung, og dengang tænkte jeg ikke så meget over døden," siger hun.

Det ændrede sig, som årene gik. I sine sidste 15 arbejdsår var Inge Askjær hjemmesygeplejerske, og da gik det op for hende, hvor ensomme mennesker kan være, når de bor alene og ikke har nogen pårørende.

"Der var ikke nogen vågekoner i den kommune, hvor jeg var ansat, og mange gange syntes jeg, at der manglede et eller andet. Jeg lærte jo borgerne godt at kende, fordi jeg kom i deres hjem. Det var i dagtimerne, jeg kom, og når jeg gik hjem, var de ofte alene. Jeg tænkte, at når jeg engang skulle gå på pension, ville jeg gerne være vågekone, siger Inge Askjær.

Det kom til at holde stik. For da Inge og hendes mand for otte år siden flyttede permanent ind i deres sommerhus i Hornsherred, gik hun til møde i Ældre Sagen i Frederikssund.

"Vi kom fra Glostrup og flyttede herop, og så skulle man jo skabe sig et netværk. Jeg havde i flere år været medlem af Ældresagen, og da de havde årsmøde i Skibby, mødte jeg op og hørte formanden fortælle om, at man ville starte en vågetjeneste i Frederikssund Kommune. Jeg sagde, at jeg ville gerne være vågekone, og det blev jeg så."

Inden længe blev Inge Askjær leder af vågekonetjenesten, og hun tager selv et par vågninger hver måned.

Ingen pinsel For Inge Askjær er døden en naturlig ting. Hun begrunder det med, at hun er landmandsdatter og født på en gård, hvor liv og død udspillede sig foran hendes øjne. Men det handler også om, at hun er blevet ældre, og at alderdom, sygdom og død naturligt er kommet tættere på.

"Jeg havde selv plejeorlov for at passe min far, mens han var døende. Han lå i sin seng, da han var gjort i stand, med lys og børnebørn, og det var meget roligt," fortæller hun.

Hun ved dog godt, at mange mennesker har svært ved at forholde sig til at skulle herfra.

"Nogle mennesker kan have det svært med at være i stue med døden, og de vil ikke kunne se sig selv som vågekone. Selv min egen mand siger, at han det kunne han simpelthen ikke. Men jeg har det ikke dårligt med, at døden er i rummet. Døden er noget af det mest naturlige, vi ved jo alle sammen, at vi en dag skal herfra," siger Inge Askjær.

Hun vil gerne aflive myten om, at det nødvendigvis er lidelsesfuldt at dø.

"Selve dødsprocessen er meget fredfyldt. Det er ikke, som nogen tror, meget smertefuldt at dø. Der er fokus på, at borgeren skal have det godt. Nogen er bange for at dø, men de skal ikke have ondt, og den snak har de med lægen og de pårørende, inden vi som vågekoner kommer ind i billedet," siger hun.

Vågekone m/k Vågekonetjenesten i Frederikssund har virket siden 2016. I dag er der 23 vågekoner - herunder et par af hankøn - og det er en broget skare, som ikke nødvendigvis har en sundhedsfaglig baggrund. Det er mere de menneskelige kvalifikationer, der tæller for en vågekone, fortæller Inge Askjær, der selv er med til at interviewe og oplære kommende vågekoner.

"Vågekonerne får lov til at vælge under hvilke omstændigheder, de vil våge. Nogle vil ikke våge om natten, nogle vil kun våge i Frederikssund og Slangerup. Individuelle ønsker bliver respekteret. To sidder i kørestol som vågekoner, og det kan selvfølgelig også lade sig gøre, hvor det er praktisk muligt," siger Inge Askjær.

Vågekonerne kommer først ind i billedet, når det skønnes, at den døende er ca. tre døgn fra at gå herfra. Vagterne deles i tre-timers skift, og vågekonerne våger oftest i aften- og nattetimerne.

"Vi har den regel, at vi siger, at det er inden for de sidste tre døgn, vi sidder. Men nogle gange bliver det til syv eller fem dage og nogle gange kun få timer. Der sker også, at borgeren når at dø, lige inden vi kommer, men ofte kommer man, lige før det sker," fortæller hun.

Det kan være personalet på et plejehjem, der tilkalder vågekonen, men Inge Askjær får også opkald fra pårørende, som ringer direkte til hende. Reglerne for, hvad vågekonerne må, er nøje beskrevet. F.eks. må de ikke give vand.

"Vi må intet lave, vi må ikke give noget at drikke, for på det tidspunkt, hvor vi kommer ind i billedet, er den døendes organer stille og roligt ved at lukke ned, og borgeren kan komme til at kvæles i det, hvis vi giver drikkelse. Vi er heller ikke med til at vende og dreje. Vi er der kun for at våge over den døende. Hvis der er behov udover det, hvis der f.eks. er tegn på smerter, er det vigtigt at få fat i noget personale, og vi har selvfølgelig nummeret til hjemmesygeplejersken. Princippet er, at de ikke må ligge og have dårligt alene."

Hvis de døende bliver urolige og får hallucinationer, kan vågekonen hjælpe.

"Så kan man lægge en hånd på dem, det kan gøre dem rolige. Man må ikke ae armen, for det gør ondt på huden, når man er tæt på at dø. Her under corona er vi holdt op med at holde i hånd, hvor man ellers godt kan fornemme, om den døende holder om ens hånd. Nu holder vi f.eks. på skulderen eller panden," siger Inge Askjær.

Har sagt farvel Vågekonerne har meget få oplysninger om den døende, når de sætter sig. Med sig har de en lygte, højskolesangbogen eller en salmebog, håndsprit og en lille bog til at skrive de vigtigste oplysninger i, som f.eks. borgerens navn og praktiske oplysninger om, hvordan man kommer ind på plejehjemmet eller i det private hjem midt om natten.

Hovedopgaven er at være til stede.

"Du er der. Og du bliver meget nærværende. Ens egne sanser skærpes, fordi man har den døende i centrum. Jeg sætter mig i en stol i nærheden af sengen, og så kigger jeg mig rundt for at se, hvad det er for en stue, jeg er kommet ind i. Er der litteratur, kunst eller billeder af familien? Der er altid en lille lampe tændt, og nogle vågekoner kan have et strikketøj eller en bog med. Det er altid meget intenst, fordi man tænker over, hvad for et liv, det her mennesker har haft. Man tænker også på, om de er bange."

Som vågekone får Inge Askjær ikke nødvendigvis svar på de spørgsmål, medmindre der er en pårørende til stede, som hun kan snakke med.

"Men der er også pårørende, som siger, 'Jeg kan ikke holde ud at være her i de allersidste timer. Jeg har sagt farvel.' Det kan f.eks. handle om, at de ikke kan lide den forandring, der sker i dødsprocessen. Nogen taber sig meget i den sidste periode og bliver spidse og indfaldne at se på," siger hun.

Inge Askjær oplever, at pårørende og personale på plejehjemmene er taknemmelige over, at vågekonerne kommer.

"Det kan være svært at se ens pårørende dø, uanset hvor gammel man er. Personalet har ikke ressourcer til at sidde der, og derfor er de tit lykkelige for vores indsats, fordi de med god samvittighed kan tage sig af de andre. "

Det er ikke usædvanligt, at døden indtræffer, når de pårørende går, fortæller Inge Askjær.

"Borgerne dør tit i vores vagter. Det ser vi ofte. De taler ikke længere, men de kan mærke, at vi er der. Så bliver der ro og fred, og når der er det, kan man dø."

For Inge Askjær giver arbejdet mening.

"Når jeg tager hjem bagefter, tænker jeg, at det har været godt, at vi har været her. Jeg synes, at vi gør en forskel."