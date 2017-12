Venstre skal ifølge konstitueringsaftalen have to poster i Folkeoplysningsudvalget, der går til Michael Tøgersen (t.v.) og Anne Sofie Uhrskov, mens Socialdemokratiet skal have én, som tilfalder Kenneth Jensen. Foto: Maj-Britt Holm

Hov: Otte i Folkeoplysningsudvalget?

Frederikssund - 06. december 2017 kl. 08:59 Af Maj-Britt Holm

Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune består normalt af syv stemmeberettigede medlemmer. Men ved det konstituerende møde mandag aften fremgik det af dagsordenen, at der skulle vælges tre byrådsmedlemmer samt fem medlemmer fra foreningerne, hvilket ville bringe det samlede antal stemmer op på otte.

Kenneth Jensen (S), der selv blev udpeget som medlem af Folkeoplysningsudvalget, udtrykte sin undren over antallet, idet han pegede på, at det af samme sagsfremstilling fremgår, at »byrådet udpeger formand for Folkeoplysningsudvalget blandt de to politisk valgte medlemmer«.

- Der er et eller andet, der er forkert, fastslog han.

Borgmester John Schmidt Andersen forklarede, at parterne som led i konstitueringsaftalen altså var blevet enige om, at der skal være tre byrådsmedlemmer i Folkeoplysningsudvalget. Men så gik det op for ham, at det vil give problemer i afstemninger i udvalget.

- Vi bliver nødt til at trække den tilbage. Vi er nødt til at lave det om, sagde han.

Ikke desto mindre har partierne aftalt, at Venstre skal have formandsposten, der tilfalder Anne Sofie Uhrskov. Desuden har de peget på Michael Tøgersen (V) og Kenneth Jensen (S) som medlemmer.

1. suppleanten for Anne Sofie Uhrskov er Charlotte Drue (V), mens 2. suppleanten er Jørgen Bech (V). 1. suppleanten for Kenneth Jensen er Anne-Lise Kuhre (S) og 2. suppleanten Tina Tving Stauning (S). 1. suppleanten for Michael Tøgersen er Kristian Moberg (V) og 2. suppleanten Jens Jørgensen (V).

De fem foreningsrepræsentanter udpeges fra følgende områder: Aftenskoler og anden undervisning, lokale idrætsklubber- og foreninger, lokale klubber og foreninger med kulturel, hobbybetonet eller almennyttig karakter, lokale uniformerede børne- og ungdomsforeninger samt lokale handicapforeninger.