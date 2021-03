Se billedserie Vivi og Lars Høgh-Hansen fortæller, at børnene bliver også tilgodeset, for Hos Vivi er man ved at indrette et børneområde, hvor de yngste også kan hygge og slappe af. Foto: Birgitte Masson

Send til din ven. X Artiklen: Hos Vivi - meget mere end en café Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hos Vivi - meget mere end en café

Hos Vivi - Café og Smageri er navnet på Frederikssunds nye kulinariske mødested. Men det er også starten på en historie om et ægtepar, som brænder for at åbne et folkehus, hvor lokale og alle andre kan mødes og være sammen på nye måder

Frederikssund - 02. marts 2021 kl. 11:26 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

En god historie har en begyndelse, en midte og en slutning. Det ved Vivi og Lars Høgh-Hansen, som altid er leveringsdygtige i gode historier.

I disse dage er de ved at skrive et nyt kapitel i deres fælles historie, for 1. maj åbner de cafeen Hos Vivi - Café og Smageri midt i Frederikssunds gågade.

Lokalerne i Jernbanegade 13 har tidligere huset alt fra Unibank til Danmission. I dag er det malerbøtter, værktøj, stiger og en kær, opmærksomhedssøgende hund, der dominerer billedet i det 310 kvm store rum. Og efter bare få minutter i Vivi og Lars' selskab står det klart, at parret har store planer med stedet, for de vil skabe mere end blot en café.

"Vi åbner et dobbeltkoncept. Vi kalder det Hos Vivi - Café og Smageri, for herovre åbner vi det, man på engelsk kender som Farmers Market", fortæller Lars entusiastisk. Han peger over mod den ene langside af lokalet, hvor al pudsen er banket af, så den rå murstensvæg rammer et miks mellem cool New Yorker-stil og et landligt look. Han uddyber:

"Det vil sige, at gårdbutikker rundt omkring fjordlandet, både Isefjord og Roskilde Fjord, bliver tilbudt at kunne købe en stadeplads til deres produkter. Det er et koncept, vi blev inspireret af i Nibe, hvor jeg kommer fra. Her besøgte vi en blomsterhandler som fortalte, at næste gang vi kom, ville der ikke være noget personale. Så kunne man i stedet købe sine blomster med mobilepay."

Det er med andre ord et koncept, der bygger på total tillid.

Vivi og Lars fortæller, at de havde kigget på butikslokaler i Frederikssund i godt et år, da de stødte på lejemålet i Jernbanegade 13. Deres første tanke var, at det ville være alt for stort, for det krævede, at de havde en masse ansatte. Men ret hurtigt begyndte tanken om et Farmers Market at tage form.

"Vores allerstørste drøm er, at kunne lokke Svanholm til at have en del af deres gårdbutik her," siger Lars. Vivi nikker:

"Ja, varer fra gårdbutikkerne vil give en anden form for liv i lokalet, fremfor hvis vi udelukkende havde cafédrift."

Der skal dufte af mad De, der kender Vivi, ved, at hun elsker at bage og lave mad. Sådan har det altid været. Og ifølge hende, har mange veninder gennem tiden opfordret hende til at åbne sin egen café.

"Det er mærkeligt, for det var pludselig en gang i november 2019, at opfordringen sådan rigtigt trængte ind. Jeg havde været ansat på CO-RO i omkring 20 år, et stykke tid efter gik jeg op til min chef, og sagde mit job op."

Vivi smiler. Ivrigt fortæller hun, hvordan hun selv vil producere kagerne og maden i cafeen. I fuld offentlighed. For det skal dufte, siger hun. Lars nikker, så tager han ordet:

"Vi får indrettet et stort, åbent køkken. For her skal dufte af mad, som når man kommer til middag hos os. Vores signaturret er dampede muslinger, og når man hælder hvidvinen ned til de dampede grøntsager og muslingerne, så dufter det altså vidunderligt."

Begejstringen er tydelig hos Vivi og Lars. De supplerer hinanden i et væk, og har utroligt meget på hjerte.

"Her handler det ikke kun om mad, for der er en fortælling bag alt herinde. På væggene vil der være fortællinger om, hvad der ligger til grund for denne kage eller denne ret. Og man vil kunne se Vivis farmors kogebog, hvor mange af opskrifterne vil gå igen i køkkenet." Vivi nikker:

"Når man kommer hjem til os, bliver man altid præsenteret for en historie der handler om, hvor det, vi spiser, kommer fra," siger Vivi, og giver et eksempel. I korte vendinger nævner hun traditionen omkring afternoon tea, som oprindeligt stammer fra en russisk adelsfrøken, som blev gift med en engelsk jarl. I England havde de en anden dagsrytme i forhold til måltider. Derfor blev hun sulten om eftermiddagen, så i hendes boudoir blev der stillet en lille scone og en kop the, som så blev til afternoon tea."

Hos Vivi har bevilling til at holde åbent 12-14 søndage om året, en mulighed Lars og Vivi har tænkt sig at udnytte. For de vil gerne være med til at skabe mere liv i byens gågade.

"En af vores fornemmeste opgaver er, at byde Sillebroen op til dans, så det også rykker i gågaden. Vi vil lave torvedage udenfor hver den første lørdag i måneden. I det hele taget skal der slås igennem med liv og aktiviteter, med musik og foredrag", fortæller Lars. Vivi nikker:

"Ja, og så skal der være plads til alle og højt til loftet."

Med disse ord er scenen sat til begyndelsen på en god historie.