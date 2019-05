Hornsrock er klar til stor havefest

Fredag lægger ud med Kasper Hedegreen Family Band, som har optrådt landet rundt, blandt andet med Lucas Graham. Bluesbandet Straight Talking fra Holbæk følger trop, efterfulgt af Hicks fra Århus, som leverer lækker 70'er inspireret rock. Me & Mary Jane er lokale og begejstrede publikum sidste år med deres sejt-svingende rock, ligesom Silverleaf fra København gjorde det med deres psykedeliske bluesrock. Senere på fredagen hopper de lokale InCrest på scenen. De har netop udgivet deres andet meget roste album »The Ladder, The Climb, The Fall«, som de vil presentere numre fra. The Penetrators leverer den vildeste, men også sjoveste glam-heavy koncert, man kan forestille sig, før fredagen rundes af med party-bandet Backin' 5, der med den fantastisk syngende Lisbeth Reinholdt i front byder op til dans med de største hits i pop-goes-rock-udgave.

- Vi har nu 18 års erfaring i, hvad der skal til for at bygge en perfekt fest sammen, og med dette års program er der ingen tvivl om, at der både bliver smil på læben og gang i danseskoene, siger formanden Søren Sandbjerg, som glæder sig over, at festivalen igen i år har fået 200 henvendelser fra bands, som har ansøgt om at bidrage med egen - eller cover-musik, og som synes, det er svært at skulle vælge 30 bands ud blandt så mange dygtige musikere, når når programmet samtidigt skal være afvekslende og for et bredt publikum.