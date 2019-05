Hornsherred har fået ny Hjertesti

Motion i det fri

Social-og Sundhedsudvalgets formand Susanne Bettina Jørgensen (S) forklarede ifølge pressemeddelelsen, at Frederikssund Kommune har ansvar for at understøtte, at borgerne har mulighed for at holde sig sunde og aktive og derved forebygge for eksempel livsstilssygdomme, og at det er guld værd at have et godt samarbejde med Hjerteforeningen, da et formål er at støtte forskning og være med til at forebygge og informere om hjertekarsygdomme især med fokus på kost og motion. Motion i det fri er et koncept, der har spredt sig, så de mere end 210 hjertestier, der findes rundt omkring, kan blive brugt endnu mere.