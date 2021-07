Foto: Adobestock Foto: Valeriya Vatel/Valeri Vatel - stock.adobe.com

Hornsherred Rideklub afholder springstævne

Frederikssund - 01. juli 2021 kl. 14:11 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Hornsherred Rideklub afvikler den kommende weekend årets første springstævne med blandt andet sløjfespring for hest og pony.

I forbindelse med stævnet tages de første skridt i klubbens nye satsning. For her vil rideklubben søndag åbne den nye derbyspringbane, som klubben har kunnet bygge med tilskud fra Nordea-fonden og Lundehøj Ridecenter.

Derbyspringning er en disciplin, hvor rytteren starter på en almindelig springbane, for derefter at ride ud i åbent terræn via en banket. Her springes over en række faste terrænforhindringer, hvorefter man igen springer over banketten og afslutter på springbanen.

"Derbyspringning kombinerer den traditionelle ridebanespringning og military. Det er en udfordring og afveksling for både hest og rytter, som kræver god fortrolighed og tillid mellem de to", siger formand i klubben Steffen Wied, som forventer sig meget af denne - for klubben - nye disciplin.

Et andet nyt tiltag bliver Dansk Rideforbunds Forhindringscup, som er målrettet de voksne ryttere, som ikke nødvendigvis tiltrækkes af spring og dressur. Forhindringscup for begyndere kvalificerer samtidig til VM i Forhindringscup for hold.

"I HHR er vi stolte af at være den første rideklub i landet, der afvikler en afdeling af Forhindringscup'en. Vi håber, at mange vil melde sig til denne sjove og udfordrende konkurrence. Det er en disciplin, hvor samarbejdet mellem hest og rytter, tillid og lydighed er i højsædet. Det kræver, at man har kontrol over sin hest, og at hesten har tillid til sin rytter. Er de to ting til stede, er man klar til at deltage", siger formanden.

For at sætte lidt yderligere kolorit på weekendens stævne vil der være loppemarked med bl.a. rideudstyr og boder fra rideudstyrsforretninger.

"En bod koster 50 kroner, så ligger du inde med rideudstyr, du ikke længere har brug for, er der her en god mulighed for, at det kan skifte ejer," lyder det fra formanden.

Klubbens café vil være åben under hele stævnet.

Er man ikke aktiv rytter, men bare holder af heste, natur og frisk luft, er man også velkommen som tilskuer på Græse Bygade 28, Frederikssund søndag d. 4. juli.

Læs mere om klubben på www.hornsherredrideklub-hhr.dk

På Dansk Rideforbunds hjemmeside kan man også læse mere om Forhindringscuppen.