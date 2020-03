Holdt bryllup for sin datter i weekenden: Nu er byrådsmedlem i karantæne

Her blev han selv testet negativ for corona-virus, men hans hustru Dorthe blev derimod testet positiv. Årsagen til, at byrådsmedlemmet nu sidder med en sort samvittighed er, at han i den forgangne weekenden deltog i sin datters bryllup, hvor der var op mod 100 gæster til stede ved festen, som blev afholdt på Nordic Park i Græsted.

- Vi har været på skiferie i området Ortisei i det nordlige Italien, som da vi tog af sted ikke var et af de område, som var udtaget som et højrisikoområde. Jeg kommer hjem og har det fint, men onsdag i sidste uge bliver jeg småsløj og ringer til 1813 for at høre, om jeg skal gøre noget, og jeg siger, at jeg skal til min datters bryllup om lørdagen. Jeg får at vide, at når jeg ikke har udprægede symptomer, og ikke har været i et højrisikoområde, skal jeg ikke testes, forklarer Niels Martin Viuff og tilføjer: