Naturstyrelsen har i forbindelse med jordfordeling ved Slangerup erhvervet yderligere arealer til Hørup Skov, der nu er 430 hektar. De nye arealer er markeret med lys grøn.

Hørup Skov vokser og vokser

Frederikssund - 17. maj 2020

Naturstyrelsen har erhvervet nye realer til skovrejsning i Hørup Skov syd for Slangerup, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Jordfordelingskommissionen har den 13. maj 2020 afsagt kendelse og dermed godkendt en jordfordeling ved Slangerup, oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Naturstyrelsen har hermed fået yderligere 42 hektar inden for afgrænsningen af Hørup Skov, hvor der skal ske skovrejsning. I efteråret kom 25 hektar til. Begge arealer ligger syd for Slangerup. Derudover etableres en lille trampesti mellem skovrejsningsområdet og Jørlunde Bygade. Den samlede afgrænsning af Hørup Skov er 430 hektar.

Det primære formål med Hørup Skov er at sikre rent grundvand. Men der ud over vil skoven også binde CO2, have et stort naturindhold og give mulighed for et rigt friluftsliv, som følge at sin beliggenhed tæt på Slangerup. Endelig vil skoven også bidrage til at nå det nationale mål om at øge Danmarks skovareal, skriver Naturstyrelsen.

- De nye arealer har indtil nu været dyrket som almindelig landbrugsjord. Frem over vil der ikke blive brugt gødning og pesticider. Arealerne vil blive tilplantet til skov med brede skovbryn, udlagt til lysåbne arealer, hvor husdyr kan græsse eller få lov at ligge til naturlig tilgroning. Der vil blive etableret vådområder, hvor det er muligt. Hørup Skov vil komme til at bestå af en mosaik af forskellige naturtyper og fremme et mangfoldigt dyre- og planteliv, oplyser Naturstyrelsen i pressemeddelelsen.

Her i foråret 2020 er tilplantet på nogle arealer erhvervet for et par år siden. Her er plantet skovtræsarter som blandt andet eg, bøg, lind, lærk, douglasgran og skovfyr. Derudover brede skovbryn med mere end 20 forskellige buske, som om få år vil blomstre en lang periode af foråret og sætte frugt til glæde for insekter, fugle og vores øjne. Det er vildæble, vilde arter af rose, røn, pil, tjørn, benved med mere.

De nyplantede områder er Folkeskov etableret i et samarbejde med Growing Trees Network Foundation. Det sker med hjælp fra privatpersoner, fonde og virksomheder med flere, der donerer træer og buske. Senere skal der på 6 hktar plantes klimaskov, hvor arter afprøves i forhold til et fremtidigt varmere klima. Det er blandt andet valnød, ægte kastanje, fuglekirsebær, tarmvridrøn.mm.

Skovrejsningen sker i samarbejde mellem Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen. Opkøbene medfinansieres af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, og Naturstyrelsen står for den fremtidige drift og pleje af arealerne.

Et skovbrugerråd tilknyttet Hørup Skov holder møde den 28. maj, og her vil de nye arealer blive præsenteret, og planlægningen for de nye arealer vil blive drøftet.

Man kan læse mere om skovrejsning i Hørup Skov og referat fra mødet med skovbrugerrådet på Naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hoerup-skov-skovrejsning/