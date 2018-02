Hør om projekt Plastfrit Hav i Roskilde Fjord

Af en pressemeddelelse fremgår, at Roskilde Fjord som en del af Nationalparken Skjoldungernes Land er særligt udvalgt til et projekt under Plastfrit Hav. Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien samarbejder med det formål at undersøge plastikforureningens omfang, kilder og effekter i et naturligt dansk økosystem.