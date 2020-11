Højspændt: Det lykkedes ikke for politikerne

Det lykkedes ikke for politikerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Det handler om højspændingsledninger i luften over Hornsherred.

Det lykkedes ikke for politikerne i Frederikssund at slå to fluer med et smæk. Resultatet er, at højspændingsledningerne fra Kyndbyværket i vest hen over Hornsherred foreløbig bliver i luften.