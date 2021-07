Efter tre uger i sadlen på Aerobicgården lakker Tour de Gården mod enden for de 25 deltagere. Foto: Tom Hoel

Høje watt, sved og syre i benene: Tour de Gården er snart i mål

I 21 dage har 25 deltagere fulgt Tour de France' etaper i en komprimeret udgave fra spinningcyklerne på Aerobicgården. Det har betydet tunge bakker, tempofyldte flade etaper og benhårde enkeltstarter med træning over syregrænsen

Frederikssund - 17. juli 2021
Af Birgitte Masson

Når 21. og sidste etape i Tour de France 2021 vanen tro byder på paradekørsel i Paris i morgen, søndag, vil det også være kulminationen på Tour de Gården på Aerobicgården i Frederikssund.

Tricoloren, platantræerne i Paris, den let stigende finalestrækning på Champs-Élysées brosten og de glade tilråb fra tilskuerne vil være fraværende.

Derimod vil der være masser af champagne, autentiske tour trøjer og oprigtig sejerstemning efter tre uger i sadlen på Aerobicgården.

25 deltagere har stillet op til at skulle køre 21 etaper, som der køres i Tour de France, dog i en komprimeret udgave, hvor der er blevet kørt i 60 minutter stort set hver dag. Med andre ord har de barske bjergetaper i touren betydet tunge bakketræninger med høje watt og lave omdrejninger for deltagerne på Tour de Gården, ligesom de flade etaper er blevet kørt i højt tempo og de kuperede etaper har været et mix af tungt og langsomt og let og hurtigt.

"Jeg har gjort alt, for at få de her 60 minutter, som hver etape herinde varer, til at ligne den etape der bliver kørt i virkelighedens Tour de France. Har cykelrytterne i Tour de France kørt i bjerge, så har det været tungt hele vejen for vores deltagere. Det har hele tiden skullet matche den virkelige Tour de France, så man har haft en fornemmelse af, hvordan vil det her være, hvis man var cykelrytter, tyve år yngre og gjorde det gange fem," fortæller instruktør Tom Hoel fra Aerobicgården.

I bedste Jørgen Leth stil Normalt plejer han at se en masse Tour de France i fjernsynet, men det har der ikke været tid til i år. For hver etape er blevet forberedt grundigt. Og for at give kolorit til hver enkelt etape, har han og de øvrige instruktører krydret timen med historier fra den virkelige etape, i bedste Jørgen Leth stil.

"Der er indkøbt trøjer og champagne til i morgen, når det hele slutter. Trøjerne, som jeg har bestilt i Frankrig, er dog ikke kommet frem, så jeg har været i Gilleleje og Allerød efter nogle andre."

En gammel tradition Det er tydeligt, at Tom Hoel synes, det har været alle anstrengelserne værd. Og noget tyder på, at deltagerne har det på samme måde:

"Vi har virkelig en oplevelse af, at folk har gået så meget ind i det. Det har været en rigtig konkurrence, og de har ligget og skrevet til mig og spurgt, 'hvad kan man gøre for at forbedre sin indsats'. De mennesker derinde," siger Tom Hoel og smiler, mens han peger ind mod spinninglokalet;

"Inde i deres hoved har de kørt touren. De er kommet herned i god tid, så de kunne være klar. Normalt til spinning så kommer folk ræsende ind i sidste øjeblik."

Touren på Gården er en gammel tradition, som startede for ni år siden. Efter flere års pause fik Tom Hoel lyst til at skabe en event, post Corona nedlukning, når mange i forvejen skulle tilbringe sommeren i Danmark.

"Jeg brugte de sidste to måneder af nedlukningen på at renovere cykelsalen. Og så har vi gjort det her for at markere, at vi nu er i gang igen. Det har været super fedt."

Der er blevet kørt på BodyBike Smart+ watt cykler, og ved hjælp af en app på telefonen, er der ført nøjagtigt regnskab med deltagernes indsats.

"Inden starten er deltagerne blevet vejet og har kørt test. Det skal de igen, når de lige har hvilet benene nogle dage, for så vil det vise sig, hvad der sker, når man træner 15-20 gange på tre uger. Jeg er rigtig spændt på at se, hvordan det er rykket i forhold til deres testmæssige udgangspunkt."