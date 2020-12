Hjemløs reddet ud fra brændende hus

- Der stod flammer ud af vinduer og taget på første sal. Vi fik at vide, at der kunne være personer i huset, så vi gik ind med røgdykkere, fortæller indsatsleder René Bech, Frederiksborg Brand & Redning.

På et værelse i stueplan fandt røgdykkerne en sovende hjemløs mand, som de havde lidt svært ved at vække, formentlig fordi han var påvirket.

Den hjemløse mente, at der var én person mere i huset, så ham ledte røgdykkerne også efter, men de fandt ham ikke nogen steder, så han må have forladt bygningen, fastslår René Bech,

- Det mærkelige var, at der faktisk var ild to steder i huset, både på første sal og i stuen, siger indsatslederen.

Hos Nordsjællands Politi oplyser vagtchef Flemming Hansen, at den hjemløse mand, der er 49 år, blev behandlet i en ambulance, og at politiet nu efterforsker branden, der mistænkes for at være påsat.