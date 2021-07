En 22-årig eftersøgt mand fra Københavnsområdet meldte sig selv til politiet for et røveri i Frederikssund, og onsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, hvor han fik en straksdom. Foto: Allan Nørregaard

Hjem fra Tyrkiet til en dom for røveri

Frederikssund - 08. juli 2021 kl. 05:48 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

To 19-årige mænd blev i sidste uge idømt 10 måneders ubetinget fængsel for røveri på åben gade i Frederikssund den 19. april i år.

Nordsjællands Politi har længe søgt efter en 22-årig mand, hvis identitet de kendte, så lovens lange arm stod klar med en »velkomstkomité«, da han efter at have meldt sig selv under et ophold i Tyrkiet landede tirsdag eftermiddag i Kastrup Lufthavn.

Retten i Hillerød gav onsdag den 22-årige, som er fra Københavnsområdet en straksdom på 10 måneders fængsel for at have medvirket til røveriet mandag den 19. april i år klokken cirka 18 ud for Roskildevej 3A i Frederikssund, der ligger overfor Frederikssund Station.

De tre unge har hver især tilstået røveriet, hvor en mand blev truet med en kniv og en pistollignende genstand til at udlevere en Fjellräven rygsæk.

Den 22-årige bekræftede de to andres forklaringer om, at de var kørt i bil fra København til Frederikssund for at handle med stoffer. Han havde selv røget hash den dag. Handlen gik i vasken, og så fik de øje på personen med rygsækken og besluttede at undersøge, om der var hash i den. Først da opdagede han, at de andre havde en kniv og en pistollignende genstand i hænderne.

Det besynderlige er, at den forurettede med rygsækken ikke har ønsket at medvirke til politiets opklaring af sagen.

Den 22-årige, der er tidligere straffet for vold og berigelseskriminalitet, ønskede ikke, at hans mor, kæreste og søster, som var dukket op i retten, fik lov til at overvære retsmødet, der ellers er offentligt, og det gik dommeren med til.

Den 22-åriges beskikkede forsvarer Jan Aarup bad om lovens mildeste straf med henvisning til, at der var tale om en uforbeholden tilståelse; at han havde meldt sig selv og ikke kendte til de to våben på forhånd.

Dommeren kaldte forsvarerens argumenter for fornuftige, men valgte alligevel at give den 22-årige 10 måneders ubetinget fængsel.

- I et eller andet omfang har I været lige gode om det, påpegede dommeren.

Herefter blev den 22-årige løsladt og kunne gå ud til sin familie og herefter med ned til politibilen for at få sine kufferter. Han modtog dommen og bliver indkaldt til afsoning på et senere tidspunkt.