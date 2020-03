Se billedserie Lea Peters fra Slangerup tilbyder hjælp ældre, svage og kronisk syge, hvis de har brug for at få handlet ind.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hjælpen er nær for de mest udsatte

Frederikssund - 13. marts 2020

Er du blandt de udsatte grupper, som nu frarådes at begå sig i større forsamlinger, og mangler du basale dagligvarer eller apotekervarer? Så er hjælpen nær. 51-årige Lea Peters fra Slangerup har taget initiativ til at hjælpe dem, som af forskellige årsager kan have svært ved at klare sig i takt med, at frygten for at blive smittet med corona-virus er vokset i samfundet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sundhedsmyndighederne har flere gange indskærpet, at man som »særligt udsat«, for eksempel hvis man er kronisk syg, bør tænke meget nøje over, hvordan man bevæger sig rundt blandt andre mennesker og potentielle smittebærere, og det kan gøre det vanskeligt at klare dagligdags gøremål. Specielt, hvis man ikke har venner eller familie, som for eksempel kan købe ind for én, i nærheden.

- Jeg mener, at vi, der kan, skal hjælpe dem, som ikke har nogle andre muligheder for at få hjælp. Derfor har jeg oprettet et telefonnummer, man er meget velkommen til at ringe på, hvis man for eksempel ikke tør gå ud at handle eller gå på apoteket efter medicin, siger Lea Peters og tilføjer:

- Det kan både være, hvis man er syg, sat i karantæne, eller hvis man som ældre borger ikke tør gå ud blandt andre.

Siden hun forleden lavede et opslag på Facebook, hvor hun tilbød sin hjælp, har flere kontaktet hende og tilbudt at hjælpe hende med at hjælpe andre.

- Det er gået ret hurtigt, og vi er nu seks i Slangerup. Håbet er, at initiativet vil brede sig, så også andre dele af kommunen kommer med, siger Lea Peters.

For hende er det en naturlig ting at træde til, hvis andre har brug for en hjælpende hånd.

- Jeg har arbejdet frivilligt i 12 år. Jeg er selv smertepatient, så jeg ved, hvordan det kan være at have brug for hjælp. Jeg kan godt klare et par indkøbsture om dagen, og hvis det kan hjælpe andre i den nuværende situation, vil jeg gerne gøre det, siger hun, som også gerne lufter en hund eller to, hvis der er nogle, som har brug for det.

Hun understreger, at hun og de øvrige hjælpere henvender sig til dem, som ikke har andre alternativer end at ty til fremmedes hjælp.

- Vi gør det for dem, som virkelig trænger. Jeg håber, at folk vil benytte sig af det og ikke vil være bange for at ringe til mig. De første er begyndt at ringe, så det er dejligt, siger Lea Peters.

Ønsker man hjælp, kan man ringe til hende på 25781313.

- Så koordinerer jeg, hvordan jeg og de andre kan hjælpe. Betaling må meget gerne ske via MobilPay, men hvis man ikke har den mulighed, finder vi ud af det. Man kan lave en bankoverførsel eller i sidste ende betale med kontanter, når vi afleverer varerne ved døren. Jeg tillid til, at jeg kan lægge penge ud og være sikker på at få dem igen. Folk vil jo gerne have deres varer, siger Lea Peters.