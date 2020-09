Se billedserie Birthe Zavila (tv) og Vivien Abrahamsen (i midten) er behandlere hos Novavi Ung Revers i Frederikssund. Borgmester John Schmidt Andersen (V) åbnede torsdag det nye behandlingstilbud til børn og unge af misbrugsfamilier. Foto: Henrik Helmer Petersen

Hjælp til børn og unge af alkoholikere

Frederikssund - 03. september 2020

Børn og unge af forældre med et alkohol- og stofmisbrug kan nu få hjælp hos Novavi Ung Revers i Frederikssund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Novavi Ung Revers har åbnet afdeling på Kilde Allé 22 i Frederikssund. Afdelingen er åbnet i det små - og forsigtigt tidligt i coronatiden. Torsdag åbnede Novavi Ung Revers Frederikssund officielt.

Nu kan børn og unge af misbrugsfamilier få behandling i form af samtaler og gruppeforløb. Det er gratis. Novavi Ung Reverse er finansieret af Socialstyrelsen.

Man skal ikke visiteres. Man bare henvende sig. Vivien Abrahamsen og Birthe Zavila er behandlere, og de tager imod.

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) mødte op ved den officielle åbning, og han bød Novavi Ung Revers velkommen til Frederikssund.

Glad borgmester - Jeg er rigtig glad for, at Novavi Ung Revers er kommet til Frederikssund. Vi har også misbrugere her i kommunen. Som gammel politimand ved jeg, at det ofte er børnene, der er de fortabte, når alkoholen tager over i en familie.

- Nu har vi et sted, hvor børn og unge af misbrugsfamilier kan få hjælp til at komme på benene igen og få et godt liv. Det er jeg utrolig glad for, sagde han i sin tale.

Der var intet rødt bånd at klippe over, så i stedet satte John Schmidt Andersen sin signatur på en plakat med referat fra åbningsdagen. Novavi Ung Revers har eksisteret siden 2016, og behandlingsstedet har nu syv afdelinger på Sjælland og et i Odense.

Forskellige forløb Novavi Ung Revers behandler børn op til 15 år sammen med barnets forældre. Vel at mærke den af forældrene, der er ædru. Er begge forældre misbrugere, kan barnet få hjælp sammen med en anden pårørende. Så kommer man til samtaler hen over mange måneder.

Vivien Abrahamsen og Birthe Zavila er uddannede i at kende og afkode de mønstre af følelser og reaktioner, man som barn og ung ofte er spundet ind i, når man er vokset op med en forælder med et misbrug.

Unge mellem 16 og 25 år kommer oftest til Novavi Ung Revers uden deres forældre. Men de må gerne have en forælder med. En ædru forælder.

Barn af alkoholiker Unge mellem 16 og 25 år tilbydes også ofte at komme med i et gruppeforløb, hvor det er guld værd for en ung at møde andre unge med samme problemstillinger.

24-årige Henriette fra Albertslund afrundede den officielle åbning af den nye Frederikssundafdeling ved at fortælle brudstykker af sin historie med en far, der er alkoholiker.

- Da jeg kom til Novavi Ung Revers i Glostrup, følte jeg mig aldrig helt glad og heller aldrig helt ked af det og vred. Jeg var heller ikke i stand til at sætte grænser, og jeg satte sjældent mig selv forrest.

Fik uundværlig hjælp - Til gengæld havde jeg konstant angst i systemet, fordi jeg aldrig vidste, hvordan min far havde det. Jeg har kørt ham til afrusning, og jeg har gjort rent efter hans misbrug i hans lejlighed. Svarede han ikke på en sms, hamrede mit hjerte af nervøsitet, fortalte Henriette og slog fast:

- Jeg har stadig udfordringer, men jeg er en helt anden, end jeg var, da jeg kom til Novavi Ung Revers for to år siden. Jeg synes, at samtaler og gruppeforløb hos Novavi Ung Revers har gjort underværker.