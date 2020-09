Artiklen: Hjælp til at læse undertekster i biffen

Selv om man har svært ved at læse, skal man ikke snydes for en hyggelig biografoplevelse på samme vilkår som alle andre.

Derfor har bestyrelsen i den frivilligt drevne Slangerup Bio besluttet at investere i programmet SubReader til publikum. det skriver Frederiksborg Amts Avis.

SubReader er et program for personer med læsevanskeligheder, og det hjælper med at læse filmens undertekster op.