Hest var stukket af: Blev påkørt af bilist med 80 km/t.

En 50-årig mand fra Kalundborg fik sig lørdag noget af et chok. Manden kom kørende på Skibbyvej i nordlig retning, da en hest pludselig løb ud på vejen. Manden kunne ikke undgå hesten, der blev ramt med 80 km/t., oplyser Nordsjællands Politi.

- Man skal have ryddet op efter olie på kørebanen, og man skal have ryddet op efter hest på kørebanen - forstået på den måde at der ligger en hest, der skal fjernes. Jeg kan ikke se, om den er død på stedet, eller om den bare ligger ned, fordi den er kommet slemt til skade, siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, Christian Kobbernagel.