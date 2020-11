Nordsjællands Politi rykkede torsdag til Møllekrogen og Selsø ved Skibby for at søge efter den forsvundne og formodede dræbte Maria From Jakobsen. Foto: Maj-Britt Holm

Her søger dykkere og lighunde efter Maria

Nordsjællands Politi fortsætter sin storstilede eftersøgning efter den forsvundne Maria From Jakobsen, der blev meldt savnet fra sit hjem i Frederikssund for en måned siden.

Eftersøgningen blev torsdag rykket fra Færgelunden ved Jægerspris til Møllekrogen ved Skibby, hvor Selsø Sø munder ud i Roskilde Fjord. Her satte politiet gummibåde med dykkere og lighunde i vandet for at lede efter spor fra den 43-årige kvinde, som en 44-årig mand er blevet varetægtsfængslet for at have dræbt. Han nægter sig skyldig.