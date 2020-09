Her kan man mindes soldaterveteraner

- Ved at hejse Dannebrog viser vi vores respekt for de mange personer, der gennem tiden har været udsendt i tjeneste for Danmark i verdens konfliktområder. Det er danske mænd og kvinder - ikke kun soldater, men også folk i forskellige civile funktioner der rejser ud for at gøre en forskel for andre mennesker. Ofte er det under fjerne himmelstrøg og altid med savnet af ens kære herhjemme, at disse udsendte leverer en værdifuld indsats i udlandet, sagde John Schmidt Andersen blandt andet.