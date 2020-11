Se billedserie Frederikssundfirmaet har været i front inden for sit virke i mange år, og firmaet har beskæftiget i nærheden af 100 ansatte igennem adskillige år. Alligevel er Croda ikke kendt af flertallet. Foto: Allan Nørregaard

Her hjælper de med at udvikle covid-19-vacciner

Frederikssund - 11. november 2020

De 85 ansatte har travlt på den farmaceutiske virksomhed Croda på Elsenbakken i industrikvarteret i Frederikssund.

2020 er et hektisk år, for Croda udvikler og producerer hjælpestoffer, der optimerer effekten af vacciner.

Firmaet har i mange år været blandt verdens førende inden for sit felt, og i en tid med coronavirus og sygdommen covid-19 løber de stærkt i produktionen og på kontorerne i firmaet i Frederikssund.

Bidrager til otte vacciner Croda er med worldwide i udviklingen af hele otte vacciner mod covid-19.

Blandt andet den amerikanske vaccine, som USA og Donald Trump har sat sin lid til. Dertil også udvikling af vacciner mod covid-19 i både Kina og Indien, blandt flere andre lande.

- 2019 var et stille år for os. Året begyndte med, at vores daværende moderselskab, tyske Brenntag, solgte os til engelske Croda, og ejerskiftet gjorde, at vi skulle omstille os. I 2020 er der kommet fart på som følge af udviklingen af mange vacciner mod covid-19. Det bliver et godt forretningsmæssigt år for os, og vi glæder os over at være med i udviklingen af vacciner mod covid-19. Det er et godt formål, siger Peter Tygesen, direktør hos Croda i Frederikssund.

Firma i front i mange år Frederikssundfirmaet har været i front inden for sit virke i mange år, og firmaet har beskæftiget i nærheden af 100 ansatte igennem adskillige år. 540 millioner kroner blev firmaet handlet for i 2018. Alligevel er det ikke et firma, der er kendt af flertallet.

Peter Tygesen kom til som direktør i januar 2016. Han har en fortid blandt andet i en ledende stilling i udviklingsafdelingen hos den store lægemiddelproducent Lundbeck. Personligt tror han ikke, at de første vacciner, der kommer på markedet mod covid-19, bliver perfekte, men herom senere.

Rødder i 1930'erne Firmaets rødder rækker tilbage til 1930'erne. En skotte fandt ud af, at vacciner virker bedre, hvis de tilføres en særlig mineralsk blanding af aluminiumsfosfat. I Danmark gik eksperter fra kemivirksomheden Superfos sammen med eksperter fra Statens Serum Institut om at videreudvikle hjælpestofferne til vacciner, og i fagsprog fik stofferne navnet adjuvanter.

Det er adjuvanter, Croda udvikler og producerer.

- Ordet adjuvanter oversættes bedst til »hjælpestoffer«, smiler Peter Tygesen og forklarer effekten af hjælpestofferne:

- Adjuvanter virker på to måder. Adjuvanter gør, at der skal færre af de aktive stoffer i vaccinerne, og dermed bliver eventuelle bivirkninger ved vaccinerne reduceret. Derudover gør adjuvanterne, at vaccinerne typisk virker i længere tid. Så man ikke skal vaccineres så ofte.

Til Frederikssund i 1991 I 1939 etablerede Superfos sammen med Statens Serum Institut virksomheden Biosector i Kastrup i hovedstaden. Siden dengang har firmaet udviklet adjuvanter baseret på flere forskellige mineralske blandinger, og man er senest begyndt også at bruge biologiske ingredienser som olie fra den chilenske bambusbusk quila, blandt andet.

Firmaet flyttede ind i de nuværende lokaler på Elsenbakken i Frederikssund i 1991. Undervejs har man været på tyske hænder, og nu senest er moderselskabet solidt og engelsk.

Også influenzavaccine Peter Tygesen fortæller, at efterspørgslen på adjuvanter er steget betragteligt igennem årene.

- Der forskes i stigende grad i nye typer vacciner, og der kommer hele tiden nye og bedre typer vacciner på markedet, siger han og giver som eksempel, at Croda i Frederikssund for tiden er med i udviklingen af en fremtidig influenzavaccine.

Peter Tygesen beskriver missionen sådan:

- De nuværende influenzavacciner er typisk aktive i 6-12 måneder, hvorefter de ikke giver immunitet mere. Derfor skal man vaccineres årligt, og hvis den influenzavirus, der rammer Danmark, er en anden end de tre, der typisk er i vaccine, er vaccinen virkningsløs. Vi er i gang med at teste adjuvanter, der gør, at fremtidens influenzavaccine bliver uafhængig af hvilken virusvariant, der rammer. Den vil alligevel beskytte.

Komplicerede vacciner Direktøren for Croda i Frederikssund mener ikke, at firmaet skal vokse sig meget større, end det er i dag.

- Vi skal specialisere os mere. De »nemme« vacciner er opfundet. Vi skal forske og dygtiggøre os i udvikling af adjuvanter til mere komplicerede vacciner. Terapeutiske vacciner mod kræft, eksempelvis.

Sådan er det også i udviklingen af de otte vacciner mod covid-19, som Croda er involveret i.

- I nogle af dem har vaccineproducenten efterspurgt en af vores eksisterende adjuvanter, i andre har vaccineproducenten bedt os udvikle nye adjuvanter med nye egenskaber, forklarer Peter Tygesen.

Croda i Frederikssund beskæftiger 30-35 medarbejdere i produktionen, 20 er beskæftiget med kvalitetssikring, tre-fire er deciderede forskere, og resten er administrative medarbejdere.

Godt i Frederikssund Ifølge Peter Tygesen er firmaet glad for at have adresse i Frederikssund.

- Vi har et godt samarbejde med kommunen og med Frederikssund Erhverv. Logistisk ligger vi godt. Vi kan rekruttere de medarbejdere, vi har brug for, siger han.

Til slut Peter Tygesens vurdering af, hvornår der kommer en vaccine mod covid-19.

- Normalt tager det omkring otte år at udvikle en ny vaccine, men der kommer formentlig en vaccine mod covid-19 på markedet inden for et halvt til et helt år. Udviklingen er gået meget hurtigt, og branchen har stort fokus på, at vaccinerne virker, omend man må forvente, at de første vacciner måske ikke helt har den optimale virkning, man kunne ønske sig.

- Derudover er der stort fokus på, mutationer af virus, som eksempelvis bekymringen omkring, hvorvidt covid-19 i mink vil medføre, at de første vacciner på markedet bliver virkningsløse, hvis en muteret virus breder sig i mennesker.