Se billedserie Hele Slangerup vil fejre Halloween, til Kulturaften 29. oktober. Foto: Birgitte Masson

Her hitter Halloween: Denne by er hjemsøgt

I Slangerup er der skruet op for uhyggen, når byen fejrer Kulturaften 29. oktober. Derudover banker Halloween også på den tunge, knirkende kirkedør 31. oktober

Frederikssund - 22. oktober 2021 kl. 08:57 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Da en mand fra England flyttede ind på Benediktevej i Slangerup, flyttede en tradition med. Halloween. Hans invitation til sine nye naboer om at komme ind og skære græskar, er i dag, fire år efter, blevet til et vejfælleskab, som de fleste kun kan drømme om, det fortæller Helle Antonino i nummer 6.

"Efter vi var blevet inviteret ind for at skære græskar, begyndte vi at pynte lidt op. Vi opdagede, hvor hyggeligt det var at stå sammen ude på vejen. I starten med et bål, og hvor den ene forælder som regel var nødt til at være inde i huset, for at kunne give slik, til de børn som ringede på. Men så besluttede vi os for, at det hele skulle foregå udenfor, så vi kunne være samlet, og så blev det hele med al pynten for alvor trukket ud på vejen," fortæller Helle Antonino.

Halloween kulminerer for alvor på Benediktevej 31. oktober. Men generalprøven dagen før, Kulturaftenen og alle forberedelserne er i høj grad også blevet en del af den 'hyggelige' uhygge.

"Fra før efterårsferien mødes vi sporadisk flere gange om ugen for at gå i gang med forberedelserne. I dag er der en forventning i byen om, at man skal forbi Benediktevej, når det er Halloween," siger Helle Antonino, der fortæller, at Halloween i år er blevet fremskyndet, så vejen kan blive klar til byens Kulturaften fredag 29. oktober.

Fra beboerne på Benediktevej startede med at skære græskar, til i dag, hvor Halloween er blevet lidt af et tilløbsstykke, havde ingen på vejen nok forudset. Og det er ikke længere kun omkring Halloween, at beboerne på Benediktevej mødes;

"Hele året dyrker vi sammenholdet, det kan være spontant, hvor vi griller sammen, eller hvis nogle siger, 'Har I tænkt på aftensmad? Vi henter lige nogle pizzaer til alle'. Vi har altid haft det hyggeligt på vejen, men vores engelske nabo har været god til at få gang i de her ting," siger Helle Antonino.

Kirken går ikke hus forbi Slangerup Kirke er også et sted i byen, hvor man har valgt at fejre Halloween. Sognepræst Caja Winterø fortæller hvorfor;

"Normalt vil man sige, at Halloween ikke er noget, kirken skal være en del af. Men vi fejrer jo Allehelgen, som er en gammel skik. Det er dagen, hvor vi mindes de døde, og mindes hvad der er lys og mørke her i tilværelsen. Halloween er gået hen og blevet en verdslig fest der går ud på, at man skal skræmme det onde væk. Hvis man analyserer det på den måde, er Halloween og Allehelgen ikke så langt fra hinanden, for i kirken tænder vi lys i mørket," fortæller Caja Winterø.

Når hele Slangerup holder Kulturaften den 29.oktober, vil Halloween være det overordnede tema.

"Vi har det sådan, at når byen går ind i det, så skal kirken også være med. Vi går ikke hus forbi her," slår Caja Winterø fast og fortsætter;

"Den aften kan man opleve lidt forskelligt i kirken. Blandt andet kan man komme på en guidet tur op i tårnet, man kan lytte til musik, som passer til Halloween-temaet, og så vil der være konkurrencer der blandt andet går ud på, hvor mange edderkopper der gemmer sig, eller hvor mange kranier og skeletter man kan finde rundt om i kirken. Hvis man kigger godt efter, så indgik disse illustrationer mange steder før i tiden som det mest naturlige ." Caja Winterø peger på et krucifiks af Jesus på korset;

"Man malede også blodet, som du kan se, der drypper fra naglemærkerne fra hænderne," siger Winterø og tilføjer;

"Det er en hårfin balance, hvor meget kirken vil gå med til, når det kommer til Halloween-løjer. Alt det makabre ved Halloween hverken kan eller vil vi gå med til."

Slangerup Kirke vil stå til rådighed, hvis nogle har lyst til en snak med sognepræsten eller menighedsrådet, og kirken nøjes ikke med at holde 29. oktober i Halloweens tegn. For den 31. oktober er der Halloween-gudstjeneste klokken 19. Her vil dørene være åbne mellem klokken 18 og 20.

Ifølge Caja Winterø vil det være en gudstjeneste, hvor 'blodet' drypper til nadveren;

"Det er en anden måde at fortælle historien på. Vi vil blandt andet fortælle om, at vi i Fadervor siger; 'fri os fra det onde', og at Sct. Michael (som kirken er opkaldt efter, red.), var lysets fyrste, der var med til at kæmpe mod det onde."