Artiklen: Her etablerer kommunen nødpasning:

Her etablerer kommunen nødpasning:

Som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredning af coronasmitte lukker skoler og dagtilbud fra mandag den 16. marts. Derfor opretter Frederikssund Kommune nu nødpasning, der primært er for forældre, der varetager samfundskritiske funktioner samt forældre, der af anden årsag ikke kan undværes i deres jobfunktioner, skriver kommunen i en pressemeddelelse.