Her er tid til både undervisning og hygge

16. marts 2020

Mandag morgen mødte både børn og ansatte op til en særdeles uvant hverdag på Fjordlandskolen, afd. Skibby, som normalt har 700 elever indskrevet. Mandag var situationen nemlig den, at kun to af dem var mødt op, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Som følge af regeringens nedlukning af offentlige institutioner, var stort set alle elever blevet hjemme, og kun to børn var altså tilmeldt nødpasning på skolen.

- I alt er der indskrevet seks elever i denne uge og syv i næste. Mandag var der kun to børn, som havde brug for nødpasning, fordi deres forældre alle arbejder i sundhedssektoren. Der er tale om en elev i 0. klasse og én i 1. klasse, og de er begge meget bevidste om, at deres forældre skal arbejde, fordi de har det job, de har, siger skoleleder på Fjordlandskolen, Klaus Berthelsen.

- Jeg talte selv med eleverne mandag morgen, og lærerne taler også med dem om det, og i det hele taget er vi beredte på, at vi skal have en dialog med de elever, der er til stede. Der kan være nogle, som har spørgsmål eller behov for at tale om situationen, og det er vi klar til, tilføjer han.

Selv om der ikke er mange elever og lærere på skolen, er der stadig pligt til at give og modtage undervisning.

Den forpligtelse lever skolen naturligvis op til.

- Lige nu har eleverne jo nærmest undervisning en til en. Lærerne laver en plan for dagen sammen med eleverne, så der både er et fagligt indhold og et lidt mere hyggeligt indhold. Det skal ikke være en straf at være i skole, når mange andre er hjemme, siger Klaus Berthelsen.

Generelt bliver undervisningen tilrettelagt digitalt via diverse online-platforme, men særligt én gruppe elever er i meget tæt kontakt med deres lærere.

- Udskolingseleverne, som snart skal til afgangseksamen, er i daglig, direkte kontakt med deres lærer. Det kan være på mail eller telefon. Det er de, fordi det er vigtigt, at de holder fast i læringen, siger Klaus Berthelsen.