Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) har kritiseret Nordsjællands Politi, fordi han mener, at der kører for få patruljer rundt i Frederikssund-området. Foto: Allan Nørregaard

Her er politidirektørs løfte til borgmester

Før påske kritiserede Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) Nordsjællands Politi for at have for få politipatruljer i Frederikssund-området.

Det skete i et brev til politidirektør Jens-Christian Bülow. Fredag mødtes borgmesteren med politidirektøren i et virtuelt møde på Skype, hvor chefpolitiinspektør Søren Thomassen og direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, Julie Becher, Frederikssund Kommune, også deltog.