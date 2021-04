Artiklen: Her er dokumentationen: Regering vil have motorvej

Her er dokumentationen: Regering vil have motorvej

12 år efter anlægsloven blev vedtaget, ser det nu ud til, at 3. og sidste etape af Frederikssundmotorvejen bliver gennemført.

Revideret VVM-undersøgelse

Meget tyder på, at en færdiggørelse af motorvejen til Frederikssund både bliver billigere at opføre end forventet - og samtidig er en markant bedre forretning for samfundet, end antaget, da anlægsloven blev vedtaget i 2009.

Det skyldes ikke mindst en trafikfremskrivning, der forudser markant flere biler på det sidste stykke motorvej, end tilfældet var, da den hidtidige VVM-undersøgelser blev offentliggjort i 2002.

I anlægsloven var den såkaldte interne rente i projektet på 7,5 procent, mens den nu vurderes til 10,6, der i forhold til andre infrastrukturprojekter er et særdeles højt tal.