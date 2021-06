Se billedserie Foto: hgg

Her er det nødvendigt at kigge: Teknik - ikke erotik

Flere gange årligt er der croquis-tegning på programmet i kulturhus. Og det er mindre grænseoverskridende, end man kunne tro

Frederikssund - 30. juni 2021 kl. 09:16 Af Tekst og fotos: Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

"Det her har intet med erotik at gøre, men med en kompleks grafisk præsentation, hvor man frigør tankerne fra hovedet, fokuserer på øjeblikket og overfører det til papiret. Det er en konstant øvelse, og det er noget af det mest grundlæggende inden for kunst. Du finder ikke én af de store kunstnere, som ikke har arbejdet med croquis."

Sådan lyder det fra Xenia Michaelsen, der står bag croquis-aftenerne i Elværket.

Her poserer indbudte modeller af begge køn og alle aldre og størrelser for deltagerne, der i løbet af to-tre-fem minutter skal gengive personen foran dem. Og sådan går der to timer, hvor blyanter knitrer mod papiret, positionen ændres, og der begyndes forfra på en ny tegning.

Uanset evner og erfaring kan man selv prøve kræfter med croquis-kunsten ved arrangementerne i Elværket.

Hvert arrangement begynder med aftenens tema, der kan være skygger, silhuetter eller bevægelse. Og som regel er det Xenia, der står for introduktionen.

Hun er født 1968 i Moskva men kom til Danmark i 1996 og bor i dag i Frederikssund. Inden da havde hun gået på kunstakademi i Moskva:

"Da startede vi som 18-årige med croquis-tegning som det allerførste, så for mig har der aldrig været noget grænseoverskridende forbundet med det. Det er en helt almindelig øvelse. Ja, vel nærmest den vigtigste del for kunstnere. Det kræver god viden om proportioner og bevægelser, og man bliver bidt af det. Jo mere, du forstår om kroppen, jeg bedre kan du gengive den," fortæller hun.

Og selv om hun og de andre deltagere ikke selv finder det grænseoverskridende at stirre intenst på et nøgent menneske, der står få meter foran dem, er hun med på, at det for andre kan være anderledes.

"Forskellen på at tegne croquis her og til en polterarbend er helt grundlæggende atmosfæren. Vi er der for at øve os. Ikke fordi der er nøgne mennesker. Vi har også flere gange haft arrangementer, hvor modellen har stået i undertøj," konstaterer hun.

Være inspiration Også for aftenens model, Louise, er atmosfæren vigtig:

"Personligt ville jeg ikke have lyst til at stå model til f.eks. polterabender. Det der driver mig er klart at være inspirerende som model for tegnere, der er fokuserede og passionerede omkring det, de laver. I kunstmiljøerne er der brug for forskellige typer modeller, både unge og ældre, samt små og store kroppe. Men man skal gerne turde at bevæge sig lidt, så man ikke bare ender i den samme stilling igen og igen. Jeg kan selv mærke at det at stå model har gjort at jeg har fået et mere afslappet forhold til min krop, og derfor kan jeg kun anbefale alle at prøve det af, hvis de tør."

Hun understreger, at der for hende ikke handler om at vise sig frem:

"Men om at gøre et godt stykke arbejde for tegnerne, og at gøre dem glade og tilfredse med de stillinger, jeg laver. Man kan selvfølgelig føle sig sårbar, når man som den eneste står uden tøj på oppe på et podie, men jeg tænker ikke over det når først sessionen er gået i gang. Det er min oplevelse at croquis-arrangementer altid er under profesionelle og kontrollerede forhold, og alle tilstede er meget respektfulde," konstaterer hun overfor Lokalavisen.

12 tegnere Denne aften i Elværket er 12 tegnere dukket op. Primært kvinder, der har mindst fem årtier på bagen. Og med vidt forskellig erfaring med croquis og tegning i det hele taget.

Nogle er dukket op med halve kunstner-værksteder, der gør det muligt fra det ene øjeblik til det andet at skifte fra blyant til kul til akvarel.

Andre har taget spiralblokken og en blyant med.

For Eva Hansen er det første gang. Aftenen er en del af en gave fra søsteren, der har mere erfaring og også er med i aften.

Da de første to-minutters-positurer er overstået, er hun nærmest halvforpustet:

"Det er både spændende og stressende på én gang. Der er faktisk noget, man ikke rigtig kan se hvad er," konstaterer hun.

Senere på aftenen har der været tid til både at få flere streger i hånden og iagttage modellen i positurer op til ti minutter, hvilket giver lidt mere ro på:

"Men jeg synes stadig, det er megasvært. Og sjovt. Jeg får meget respekt for dem, der kan få det til at ligne dét, man ser," konstaterer hun.

Fakta: Croquis er en tegnestil, hvor et givent emne skitseres på få minutter. Mest typisk er emnerne levende modeller, som skitseres hastigt. I studie-sammenhænge indtager en positur og tegnerne laver deres croquiser, hvorefter modellen efter få minutter skifter positur og en ny croquis tegnes. Som regel er croquis-modeller nøgne mennesker.

Her arbejder man med - i en hurtig streg - at indfange det væsentligste i motivet, at komponere billedfladen og arbejde med størrelsesforhold, lys-skygge, rytme, bevægelse og balance.

De korte intervaller mellem hver tegning betyder, at modellerne kun skal optræde i hver positur i kort tid. Dette betyder også, at tegnerne tvinges til at fokusere på de essentielle dele af hver positur, idet tegnerene ikke har tid til at få alle detaljer med. Man lærer med andre ord at arbejde med hjernen ' koblet fra,' spontant og ed charmen i den ufærdige og uperfekte tegning. Croquis-skitserne kan så senere bruges som fundament for egentlig malerier, arkitekturer eller skulpturer.