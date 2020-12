Beboere på seks plejehjem og en rehabiliteringsafdeling i Frederikssund Kommune bliver mellem de sidste plejehjemsbeboere i Nordsjælland til at blive vaccineret imod Covid-19. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Her er datoen for første - og sidste - vaccinationer

Frederikssund - 30. december 2020 kl. 20:33 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Praktiserende læger får formentlig travlt torsdag den 14. januar, når beboere og personale på de fem kommunale plejehjem, det private plejehjem Attendo Lærkevej i Frederikssund samt indlagte på kommunens rehabiliteringsafdeling på Nordsjællands Hospital i Frederikssund vaccineres mod Covid-19 som de første i Frederikssund Kommune - og mellem de sidste plejehjemsbeboere i Nordsjælland.

Region Hovedstaden har meddelt Frederikssund Kommune, at der vaccineres den 14. januar i tidsrummet klokken 9-12. Så i løbet af tre timer vil de af kommunens plejehjemsbeboere, der takker ja, få et stik i skulderen for at forebygge smitte med virus.

- Vi har en af de heldige sidste pladser sammen med Halsnæs. Kommunerne er prioriteret efter smittetryk, og vi er så heldige, at Frederikssund Kommunes smittetryk er blandt de laveste i Nordsjælland, siger Charlotte Bidsted, centerchef for Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune, som oplyser, at de vaccinerede efter planen vil få dosis nummer to torsdag den 4. februar.

Ældreområde under pres Men det er også tiltrængt at få vaccineret både beboere og personale på hele ældreområdet, der har været under hårdt pres siden marts måned, fortæller centerchefen.

- Det er helt tydeligt, at nu er mange plejehjem i regionen ramt af Covid-19. Det er lykkedes os at holde vores plejehjem i Frederikssund Kommune fri hen over efteråret. Men nu har vi desværre også set smitte på Pedershave i dag. Så jo før, vores beboere og medarbejdere kan blive beskyttet imod virus, jo før kan alle få ro på og vende tilbage til en mere normal hverdag, forklarer hun.

341 plejehjemsbeboere Der er pt. omkring 269 beboere på de kommunale plejehjem Pedershave og Tolleruphøj i Frederikssund, De tre Ege i Jægerspris, Solgården i Slangerup og Nordhøj i Skibby. Desuden er der 72 beboere på det private Attendo Lærkevej i Frederikssund og 24 pladser på kommunens rehabiliteringsafdeling på Nordsjællands Hospital i Frederikssund.

Dertil kommer de ansatte, der er på arbejde på vaccinationsdagen og som vil blive tilbudt et stik i skulderen for at forebygge Covid-19 smitte.

Plejehjemsbeboerne er dog ikke eneste gruppe, der kan se frem til at blive vaccineret imod Covid-19 snart. Region Hovedstaden har ifølge Charlotte Bidsted bedt kommunen om at begynde at indhente tilsagn fra borgere, der modtager hjemmepleje, og som siger ja tak til at få vaccinen. Så kan de være klar, når næste fase af vaccinationsplanen rulles ud.