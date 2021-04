Her er Danmarks bedste konferencecenter

Bautahøjs Kursuscenter og Hotel er for anden gang i løbet af tre år blevet kåret som Årets Konferencecenter i Danmark. Her modtager Bautahøjs direktør Jakob Buus (i midten) blomster og diplom, der overrækkes af direktør i Danske Konferencecentre, Marlene H. Sylvester-Hvid og Flemming Jakobsen (t.h.), direktør for Dansk Konferencecentre. Foto: Presse

Frederikssund - 13. april 2021 kl. 14:28

Bautahøj Kursuscenter og Hotel nord for Jægerspris er for anden gang på tre år kåret som Årets Konferencecenter af branchesammenslutningen Danske Konferencecentre.

Dermed er den prestigefyldte pris tilbage hos Bautahøj, der senest vandt i 2019.

Det er den ultimative jury, der står bag den eftertragtede kåring som Årets Konferencecenter. Prisen tildeles nemlig på baggrund af evalueringer fra de tusindvis af gæster, der hvert år deltager i møder, kurser og konferencer hos de cirka 100 partnere i branchesammenslutningen Danske Konferencecentre.

Booster selvtilliden Bautahøjs direktør Jakob Buus var med egne ord »pavestolt«, da konferencecentret senest modtog prisen i 2019. Stoltheden er ikke mindre i 2021:

- Prisen betyder mere, end jeg lige kan sætte ord på især i en svær tid som nu, hvor vi længe har skullet grave dybt for at holde humøret oppe. Det er en kæmpe opmuntring og enerigiindsprøjtning til mit team på Bautahøj. Vi var meget overrasket, da vi vandt prisen i 2019, og det gav os et kæmpe selvtillidsboost. Det helt specielle ved prisen er netop, at den er baseret på mødegæsternes evalueringer. Vi er meget ydmyge og taknemmelige for titlen, de andre nominerede til prisen er virkelig dygtige, siger Jakob Buus i en pressemeddelelse.

Beliggenhed og bæredygtighed I de evalueringer, der ligger til grund for kåringen, fremhæver gæsterne blandt andet Bautahøjs smukke beliggenhed i det nordsjællandske fjordland, masser af plads og lys, service i topklasse, den gode forplejning og de bæredygtige initiativer med specifik fokus på 5 af FN's 17 Verdensmål.

- Vi er rigtigt glade for, at gæsterne har kvitteret for vores flereårige indsats med verdensmålene. Siden 2019 har vi arbejdet målrettet med grøn omstilling og brugt en stor portion tid og ressourcer på det. Titlen kick-starter vores bæredygtige arbejde igen, efter det har ligget på standby under corona-nedlukningen. Vi er mere end klar til at byde vores gæster velkommen igen i vores grønne omgivelser med masser af plads, afstand og frisk luft, fortæller Jakob Buus ifølge pressemeddelelsen.

Indeks for verdensmål Hos Danske Konferencecentre ser man en tydelig tendens til, at netop bæredygtighed fylder stadigt mere i gæsternes bevidsthed og dermed i konferencecentrenes arbejde, skriver organisationen i pressemeddelelsen.

Senest har sammenslutningen i samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda udviklet et verdensmålsindeks, som giver partnerne mulighed for at arbejdet struktureret og strategisk med FN's Verdensmål og med bæredygtige møder og konferencer.

- Det er vores opgave at understøtte partnernes udvikling og forretning, og derfor giver det selvfølgelig mening, at vi fokuserer på bæredygtighed. Det er dejligt at se, at konferencegæsterne i stigende grad lægger vægt på det i deres evalueringer, forklarer direktør i Danske Konferencecentre, Marlene H. Sylvester-Hvid.

Hun ønsker samtidig Bautahøj tillykke med endnu en titel som Årets Konferencecenter.

- Det er virkelig velfortjent. Hvis man besøger Bautahøj, vil man hurtigt forstå hvorfor, tilføjer hun.

Gammel sommerresidens Bautahøj er opført i 1904 og har gennem historien været brugt som både sommerresidens, privatbolig og kursted, før det i 1955 blev omdannet til kursuscenter og hotel. I dag er Bautahøj blandt andet vært for både kurser, konferencer, selskaber, gourmet-arrangementer og intimkoncerter med kendte kunstnere.