Her åbner regionen for lokal corona-test

“Der er tale om en fordeling af de eksisterende podetider, der i dag kan bestilles på Hillerød Hospital, således at de 630 podetider dagligt (for voksne) fremadrettet fordeles med ca. 300 på Frederikssund og 330 på Hillerød,” oplyser Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden åbner nu et testcenter for Covid-19 i Frederikssund.

På Hillerød-matriklen er der ud over podetider til bestilling forud også mulighed for drop-in for alle med en henvisning – her podes omkring 400 patienter om dagen (dette tal svinger dog fra dag til dag.

Borgmester John Schmidt Andersen har flere gange opfordret regionen til at udnytte den ledige kapacitet på det lukningsdømte hospital. Ikke bare til tests, men også som et egentligt Corona-hospital og fremadrettet som en central epidemi-enhed.